Эстонский совет помощи беженцам зажжет на площади Вабадузе тысячу свечей в поддержку Украины

„19 ноября исполняется 1000 дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Эти тысячи дней принесли обширные разрушения и гуманитарный кризис, который затронул миллионы людей в Украине. Из-за него тысячи людей по-прежнему вынуждены покидать свои дома. В ночь на воскресенье Россия нанесла самый масштабный ракетный удар по Украине за последние три месяца, причинив ущерб энергетической инфраструктуре по всей стране“, - сказал Ээро Янсон, руководитель Эстонского совета помощи беженцам, и добавил, что мероприятие продемонстрирует поддержку пострадавшим в результате войны. „Зажигая свечи, мы обращаем внимание на то, что тысячу дней спустя люди в Украине все еще живут в условиях войны и разрушений, все еще нуждаются в гуманитарной помощи“, - сказал Янсон.

В ноябре и декабре Эстонский совет помощи беженцам собирает пожертвования в рамках кампании „1000 дней войны, 1000 теплых домов“, чтобы помочь покрыть расходы на отопление людям, живущим в прифронтовых районах Украины.

Эстонский совет помощи беженцам приглашает всех желающих зажечь 1000 свечей в поддержку Украины 19 ноября с 17:00 до 21:00 на площади Вабадузе. На мероприятии, которое начнется в 18 часов, выступят руководитель Эстонского совета помощи беженцам Ээро Янсон, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, Оксана Пузикова, представитель проживающих в Эстонии украинцев, и посол Украины Максим Кононенко.

Присоединяйтесь к мероприятию на Facebook .

Прочитать подробнее о благотворительной кампании Эстонского совета помощи беженцам можно на сайте организации . Пожертвования можно сделать на сайте Эстонского совета помощи беженцам или, позвонив на соответствующий благотворительный номер:

900 38 02 – 10€

900 38 03 – 50€

Помогите семьям в Украине пережить зиму в военное время!

Эстонский совет помощи беженцам ведет деятельность в Украине с 2014 года и оказывает пострадавшим от войны людям гуманитарную помощь и помогает им восстановить экономическое благополучие.