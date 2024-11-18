Будьте начеку! С приближением праздников выманивать деньги с помощью мошенничества с посылками становится все проще(1)
С помощью различных финансовых махинаций жителей Эстонии обманывают на все большие суммы. Например, только за последние полгода зарегистрировано 142 случая, когда звонящие мошенники утверждали, что из-за несчастного случая с близким человеком необходимо срочно оплатить адвоката или лечение. Таким образом было украдено более 660 000 евро. А по мере приближения праздников можно ожидать увеличения количества мошенничеств, связанных с посылками.
Руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко пояснил, что уже в октябре статистика показала резкий рост числа связанных с посылками случаев мошенничества среди других финансовых махинаций. Если в предыдущие месяцы ущерб от таких мошенничеств составлял в среднем 43 000 евро, то в октябре сумма ущерба утроилась и достигла 154 000 евро.
„С приближением праздников люди заказывают все больше товаров в магазинах, а также отправляют посылки друг другу. В результате мошенникам проще ввести людей в заблуждение и найти тех, кто недостаточно внимателен, – сказал Ткаченко. – Кроме того, дополнительную возможность для преступников создает и ставшая популярной в Эстонии за последние годы Черная пятница“.
К мошенничеству с посылками относятся, например, случаи, когда частное лицо продает или желает купить товар, а другая сторона отправляет ему поддельную ссылку. Переходя по ссылке, жертва вводит свои банковские данные, что позволяет мошенникам похищать деньги с ее банковского счета. Кроме того, мошенники используют SMS-сообщения, в которых содержится поддельная ссылка с утверждением, что нужно оплатить, например, обработку заказа или таможенную пошлину. Иногда человека просят подтвердить личность, чтобы курьер мог доставить посылку, а в процессе подтверждения мошенники получают доступ к банковским данным человека.
Если в прошлом году с помощью мошенничеств с посылками у жителей Эстонии было украдено более 323 000 евро, то в этом году эта сумма выросла уже до 540 000 евро.
Руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele подчеркнул, что самым большим подспорьем мошенников являются спешка и недостаточное внимание со стороны жертв: „Мошенники всегда торопят своих жертв, чтобы те не успели заметить признаки обмана: например, обратить внимание на адреса ссылок или электронной почты, которые могут быть похожи на оригинальные, но на самом деле явно поддельные. Также следует помнить, что ни один магазин или банк никогда не попросит у человека его PIN-коды“.
„Даже если вы ждете посылку и получаете сообщение о необходимости оплаты, предоставления дополнительной информации или изменения адреса, проверьте, действительно ли это так. Например, вы можете отследить путь посылки в интернете или самостоятельно связаться с курьерской службой, чтобы уточнить, действительно ли сообщение пришло от них“, - добавил Ткаченко.
Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества, необходимо немедленно сообщить об этом своему банку и полиции.
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