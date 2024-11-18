Будьте начеку! С приближением праздников выманивать деньги с помощью мошенничества с посылками становится все проще

Руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко пояснил, что уже в октябре статистика показала резкий рост числа связанных с посылками случаев мошенничества среди других финансовых махинаций. Если в предыдущие месяцы ущерб от таких мошенничеств составлял в среднем 43 000 евро, то в октябре сумма ущерба утроилась и достигла 154 000 евро.

„С приближением праздников люди заказывают все больше товаров в магазинах, а также отправляют посылки друг другу. В результате мошенникам проще ввести людей в заблуждение и найти тех, кто недостаточно внимателен, – сказал Ткаченко. – Кроме того, дополнительную возможность для преступников создает и ставшая популярной в Эстонии за последние годы Черная пятница“.

К мошенничеству с посылками относятся, например, случаи, когда частное лицо продает или желает купить товар, а другая сторона отправляет ему поддельную ссылку. Переходя по ссылке, жертва вводит свои банковские данные, что позволяет мошенникам похищать деньги с ее банковского счета. Кроме того, мошенники используют SMS-сообщения, в которых содержится поддельная ссылка с утверждением, что нужно оплатить, например, обработку заказа или таможенную пошлину. Иногда человека просят подтвердить личность, чтобы курьер мог доставить посылку, а в процессе подтверждения мошенники получают доступ к банковским данным человека.

Если в прошлом году с помощью мошенничеств с посылками у жителей Эстонии было украдено более 323 000 евро, то в этом году эта сумма выросла уже до 540 000 евро.