Департамент конкуренции: рынок вывоза мусора в Эстонии движется к монополии

„Анализ показал, что рынок движется от дуопольного к монопольному“, - сообщил департамент в пресс-релизе.

В ведомстве добавили, что на рынке вывоза отходов наблюдается общее падение прибыльности, а финансовые показатели предприятий указывают на ценовое давления на конкурсах госзаказа, что может вынуждать участников конкурса применять „режим экономии“ при подаче заявок и выполнении договоров, передает RusERR. „Такая ситуация часто приводит к проблемам с качеством и препятствует развитию рынка, поскольку позволяет предприятиям с большой долей рынка укреплять свои позиции и вытеснять с рынка предприятия с меньшей долей рынка“, - отметили в департаменте.

Анализ также показал, что на конкурсы часто подаются предложения с сознательно заниженными ценами с целью выиграть тендер, а после заключения договора выигравшее тендер предприятие начинает корректировать условия договора - об этом свидетельствуют многочисленные ходатайства фирм, занимающихся вывозом мусора, об изменении стоимости услуги, высокие цены на дополнительные услуги и обратная связь от таких предприятий, согласно которой прогнозировать объемы мусора в нынешних условиях сложно и для победы на конкурсе часто используются сознательно заниженные цены.

На основе этих данных Департамент конкуренции представил рекомендации по улучшению ситуации, включая более эффективный надзор, проведение раздельных тендеров на вывоз и утилизацию отходов и разработку типовых условий договора, в которых будет уделено внимание основаниям для изменения договора и формированию цен на дополнительные услуги.

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