В основе налога на автомобиль лежит показатель выбросов CO 2 . На основании этого показателя в Эстонии со следующего года будет действовать ежегодный налог на моторное транспортное средство и регистрационный сбор. Однако не у всех автомобилей в свидетельстве о регистрации будут указаны показатели CO 2 . В одном салоне (подержанных автомобилей) вам продадут автомобиль с показателем CO 2, но в другом автосалоне продадут такой же автомобиль, в техпаспорте которого страна-производитель указана не будет. Этих данных не будет и в эстонском свидетельстве о регистрации (registreerimistunnistus).