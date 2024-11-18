18.11.2024, 09:16
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Новая неделя начинается с осадков, возможен мокрый снег и снег(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Замену летней резины на зимнюю откладывать больше нельзя, на этой неделе ожидается минусовая температура, пойдет мокрый снег и снег, пишет Maaleht.
В понедельник, 18 ноября, область пониженного атмосферного давления распространится на Карелию, вместе с ее периферией к нам придет холодный воздух. Ожидается переменная облачность. Во многих местах пойдет дождь и мокрый снег, вечером в материковой части страны может выпасть снег. Будет дуть юго-западный и западный ветер, на островах и северном побережье северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-12, на побережье порывами до 17 м/с, вечером ветер ослабеет. Температура воздуха 1-7 градусов.
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