Новости Эстонии
18.11.2024, 09:16

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Новая неделя начинается с осадков, возможен мокрый снег и снег

 (2)
Снежный Вильянди.
Снежный Вильянди.
ФОТО: Mikk Mihkel Vaabel | Delfi Meedia

Замену летней резины на зимнюю откладывать больше нельзя, на этой неделе ожидается минусовая температура, пойдет мокрый снег и снег, пишет Maaleht.

В понедельник, 18 ноября, область пониженного атмосферного давления распространится на Карелию, вместе с ее периферией к нам придет холодный воздух. Ожидается переменная облачность. Во многих местах пойдет дождь и мокрый снег, вечером в материковой части страны может выпасть снег. Будет дуть юго-западный и западный ветер, на островах и северном побережье северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-12, на побережье порывами до 17 м/с, вечером ветер ослабеет. Температура воздуха 1-7 градусов.

СМОТРИТЕ ПОЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ ЗДЕСЬ.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии