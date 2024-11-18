ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Новая неделя начинается с осадков, возможен мокрый снег и снег

В понедельник, 18 ноября, область пониженного атмосферного давления распространится на Карелию, вместе с ее периферией к нам придет холодный воздух. Ожидается переменная облачность. Во многих местах пойдет дождь и мокрый снег, вечером в материковой части страны может выпасть снег. Будет дуть юго-западный и западный ветер, на островах и северном побережье северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-12, на побережье порывами до 17 м/с, вечером ветер ослабеет. Температура воздуха 1-7 градусов.