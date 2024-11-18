Сегодня парламентские комиссии проведут публичное обсуждение по вопросам развития гражданского общества и состояния демократии

Совместное публичное заседание комиссий откроет председатель Конституционной комиссии Хендрик Йоханнес Террас, который считает что народ Эстонии все больше хочет иметь право голоса в развитии своей жизненной среды.

„На публичном заседании вместе с экспертами мы обсудим состояние гражданского общества и демократии в Эстонии, а также то, какие возможности предлагает прямая демократия для более активного участия жителей, особенно возможность подачи коллективных обращений, которой в этом году исполнилось 10 лет“, - сказал он.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс расскажет о развитии и проблемах гражданского общества, а доцент кафедры политической социологии Института социальных наук Таллиннского университета Мари-Лийс Якобсон обсудит здоровье демократии, упадок доверия и поляризацию общества, а также возможности прямой демократии.

Эксперт в области государственного управления и вице-председатель Эстонского совета сотрудничества Кюлли Таро расскажет о праве на коллективную апелляцию как форме демократии участия, в том числе о проблемах, возникающих при использовании и реализации коллективных обращений.

Открытое заседание трех комиссий пройдет с 11:00 до 13:00 в конференц-зале Рийгикогу. За ходом обсуждения также можно будет следить в прямом эфире на сайте Рийгикогу, а запись будет позже доступна на YouTube канале Рийгикогу.

В продолжение открытого заседания в начале нового года по инициативе Конституционной комиссии на пленарном заседании Рийгикогу состоится обсуждение вопроса государственной важности. Дискуссия о развитии гражданского общества, которая проходит раз в два года, в этом году фокусируется на возможности подачи коллективных обращений и нынешнем состоянии демократии в Эстонии и называется „Сильное гражданское общество как основа демократии“. Роль и эффект коллективных обращений“.

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