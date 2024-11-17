ВИДЕО | Курьеры Wolt и Bolt устроили потасовку в центре Таллинна

На видео запечатлены четверо человек, вступивших в перепалку друг с другом. Некоторые из них в лыжных масках, скрывающие лица. На первый взгляд их можно принять за грабителей, однако такие маски давно стали привычным атрибутом курьеров.

Один из них, в синей куртке, судя по всему, является курьером Wolt. Также возле скамеек можно заметить сумки для доставки еды: две из них синие, принадлежащие Wolt, а одна зелёная — от Bolt.

Судя по всему, конфликт или недопонимание связан с курьером в синей куртке. Однако видео слишком короткое, чтобы делать однозначные выводы, и точные обстоятельства произошедшего пока неясны.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны (PPA), вызова к ним не поступало. Это позволяет предположить, что ситуация была урегулирована своими силами и не привлекла излишнего внимания.

Руководитель по связям с общественностью северного региона компании Wolt Пирет Перт сообщила Delfi, что компания не была осведомлена о конкретной ситуации, и никто из курьеров или официальных структур не обращался к ним по этому поводу.

„Мы однозначно осуждаем любое проявление насилия в отношении наших курьеров. Безопасность и благополучие наших сотрудников — главный приоритет Wolt“, — заявила Перт.

„Мы призываем наших курьеров в подобных ситуациях незамедлительно связываться с нашей службой поддержки, чтобы мы могли помочь им как можно быстрее и эффективнее, — сказала Перт. — Wolt предоставляет всем своим курьерам страхование от несчастных случаев, которое покрывает расходы, связанные с травмами, полученными во время выполнения заказов“.

Перт также призвала человека, участвовавшему в инциденте, обратиться в полицию. „Если полиция установит, что один из участников происшествия является нашим курьером, мы готовы сотрудничать, как и делаем это всегда в подобных случаях“, — заверила она.