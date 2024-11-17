В Эстонии начнется производство боеприпасов

В конкурсе участвовали три компании: Nitrotol OÜ, ESTDEFIN Production OÜ и Estonian Ammunition Plant OÜ. Комитет выбрал лучшее предложение, оценив план действий, регулярный платеж за объект, оборот компании и потребности Эстонской армии в продукции.

„Проекты всех трех компаний были реалистичными и заслуживающими доверия, но предложение Nitrotol OÜ выделялось своей тщательностью, продуманностью и прозрачностью“, — сказал глава отдела государственного имущества RKIK Тамбет Тыниссон.

„Текущая ситуация в области безопасности требует от нас быстрых шагов для развития защиты и оборонной промышленности Эстонии“, — отметил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Производство боеприпасов начнется в мини-парке оборонной промышленности в Эмари весной 2025 года. В то же время продолжается работа над государственным планом по созданию более крупного оборонно-промышленного парка. „Эти шаги помогут укрепить обороноспособность Эстонии, создать новые рабочие места и внесут вклад в экономику страны“, — заявил министр.

Как победитель конкурса, компания Nitrotol OÜ получит в распоряжение участок площадью около 8900 квадратных метров в военном городке Эмари. RKIK обеспечит необходимые защитные сооружения и коммуникации для начала производства. Nitrotol OÜ обязуется построить временные производственные помещения и оснастить их необходимым оборудованием.

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