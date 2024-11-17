17.11.2024, 08:55
ФОТО С МЕСТА ДТП | Пьяный лихач на BMW вылетел с дороги: пассажир в больнице, авто деформировано(11)
ФОТО: | Delfi Meedia
В Вильяндимаа 23-летний пьяный водитель на BMW вылетел с дороги и снес несколько деревьев. Пассажир в больнице, водитель не пострадал.
В субботу, 22 ноября, в 22:32 на первом километре дороги Пяовере в поселке Колга-Яани в Вильяндимаа произошла серьезная авария.
Водитель BMW 530D вылетел с дороги и снес несколько деревьев. Один человек был госпитализирован в тартускую больницу.
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