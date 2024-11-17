ЧП и криминал
17.11.2024, 08:55

ФОТО С МЕСТА ДТП | Пьяный лихач на BMW вылетел с дороги: пассажир в больнице, авто деформировано

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ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

В Вильяндимаа 23-летний пьяный водитель на BMW вылетел с дороги и снес несколько деревьев. Пассажир в больнице, водитель не пострадал.

В субботу, 22 ноября, в 22:32 на первом километре дороги Пяовере в поселке Колга-Яани в Вильяндимаа произошла серьезная авария.

Водитель BMW 530D вылетел с дороги и снес несколько деревьев. Один человек был госпитализирован в тартускую больницу.

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