17.11.2024, 08:22
В Таллинне пьяный пожилой водитель сбил пешехода на нерегулируемом переходе и скрылся(12)
ФОТО: | Delfi Meedia
В Таллинне пьяный пожилой мужчина сбил пешехода и скрылся с места происшествия.
16 ноября в 20:51 в Таллинне произошла авария на улице Мяннику, 115. Как сообщает полиция, 68-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил пешехода на Toyota Avensis.
Пешеход - 23-летняя женщина - переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая была доставлена в больницу.
Водитель покинул место происшествия, но позднее был задержан полицией.
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