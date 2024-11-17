ВИДЕО | „Не перекрикивайте!“ EKRE потребовали от премьера объяснений по поводу русского языка в eesti.ee(53)
На инфочасе в Рийгикогу депутаты EKRE Хелле-Мооника Хельме и Март Хельме потребовали от премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ) объяснений, почему в государственом приложении eesti.ee будет русский язык.
„Полагаю, вы сами знаете, что оно будет доступно на трёх языках: эстонском, английском и — сюрприз, сюрприз! — на русском языке“, - сказала Хелле-Мооника Хельме.
Депутат от EKRE поинтересовалась, почему в государственном приложении Эстонии должен использоваться язык страны, которую Рийгикогу на уровне парламента объявил террористическим государством. Она напомнила Михалу, что, отвечая на вопросы Варро Вооглайду, Мартину Хельме, Марту Хельме и другим, он сам подробно говорил о том, насколько опасна Россия.
„Мы все согласны с этим, мы это знаем. А потом вы выпускаете государственное информационное приложение Эстонии на русском языке“, - продолжила Хелле-Мооника Хельме.
Сколько составили расходы на добавление русского языка в эстонское приложение eesti.ee? За счет каких средств были покрыты эти затраты и планируется ли убрать русский язык из приложения, поскольку приоритетом является переход на эстонский язык, а каждый такой русскоязычный канал информации тормозит этот процесс.
По ее словам, приоритетом является переход на эстонский язык, а каждый такой русскоязычный канал информации тормозит этот процесс.
„Наш государственный язык — эстонский. Неужели именно мне снова и снова приходится напоминать об этом премьер-министру?“ - спросила Хелле-Мооника Хельме.
„Спасибо! Один раз напомнить точно полезно, и другой раз не помешает. Не стесняйтесь, это возможность для депутата Рийгикогу, особенно для оппозиции“, - язвительно ответил премьер-министр.
„Что касается перехода на эстонский язык, то я напоминаю, что в 2017 году, когда я инициировал эту дискуссию в Таллинне, если я правильно помню, от разных, в том числе и консервативных депутатов, звучала идея, что переход на эстонский язык, на обучение на эстонском языке должен быть добровольным“, - продолжил Михал, напомнив, что даже депутаты EKRE в Рийгикогу голосовали против перехода на образование на эстонском языке.
Хелле-Мооника Хельме возразила из зала: „Я же сейчас говорю о приложении!“ Март Хельме подхватил: „Ответь на вопрос, не занимайся демагогией!“
В спор вмешался председатель Лаури Хуссар: „Март Хельме! Март Хельме, пожалуйста! Господин премьер-министр сейчас отвечает на вопрос. Пожалуйста, позвольте господину премьер-министру закончить свой ответ. Март Хельме, и не перекрикивайте“.
Лаури Хуссар предупредил, что инфорчас будет завершен, если депутаты не позволят премьер-министру ответить.
„Да, я повторяю то, что говорил раньше: потеря самообладания не приносит никому чести. Советую оставаться спокойным, - снова съязвил Михал. - Если вы спрашиваете об эстонском языке, то я тоже говорю о переходе на эстонский язык“.
Хелле-Мооника Хельме вновь вмешалась из зала: „Я спрашивала о приложении на эстонском языке, где есть русский язык! Государственный язык — это...“
„А теперь, возвращаясь к переходу на образование на эстонском языке, переходу на эстонский язык, я рад, что вы поддерживаете нас в этом, и что касается эстонского языка, государственного приложения, мы сможем продолжить этот дебат, как только задающие вопросы вернутся в зал. Спасибо!“ - заключил премьер. На этом инфочас закончился.
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