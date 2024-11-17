ВИДЕО | „Не перекрикивайте!“ EKRE потребовали от премьера объяснений по поводу русского языка в eesti.ee

„Полагаю, вы сами знаете, что оно будет доступно на трёх языках: эстонском, английском и — сюрприз, сюрприз! — на русском языке“, - сказала Хелле-Мооника Хельме.

Депутат от EKRE поинтересовалась, почему в государственном приложении Эстонии должен использоваться язык страны, которую Рийгикогу на уровне парламента объявил террористическим государством. Она напомнила Михалу, что, отвечая на вопросы Варро Вооглайду, Мартину Хельме, Марту Хельме и другим, он сам подробно говорил о том, насколько опасна Россия.

„Мы все согласны с этим, мы это знаем. А потом вы выпускаете государственное информационное приложение Эстонии на русском языке“, - продолжила Хелле-Мооника Хельме.

Сколько составили расходы на добавление русского языка в эстонское приложение eesti.ee? За счет каких средств были покрыты эти затраты и планируется ли убрать русский язык из приложения, поскольку приоритетом является переход на эстонский язык, а каждый такой русскоязычный канал информации тормозит этот процесс.

По ее словам, приоритетом является переход на эстонский язык, а каждый такой русскоязычный канал информации тормозит этот процесс.

„Наш государственный язык — эстонский. Неужели именно мне снова и снова приходится напоминать об этом премьер-министру?“ - спросила Хелле-Мооника Хельме.

„Спасибо! Один раз напомнить точно полезно, и другой раз не помешает. Не стесняйтесь, это возможность для депутата Рийгикогу, особенно для оппозиции“, - язвительно ответил премьер-министр.

„Что касается перехода на эстонский язык, то я напоминаю, что в 2017 году, когда я инициировал эту дискуссию в Таллинне, если я правильно помню, от разных, в том числе и консервативных депутатов, звучала идея, что переход на эстонский язык, на обучение на эстонском языке должен быть добровольным“, - продолжил Михал, напомнив, что даже депутаты EKRE в Рийгикогу голосовали против перехода на образование на эстонском языке.