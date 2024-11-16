Новости Эстонии
16.11.2024, 18:30

Информация, прозвучавшая в разговоре двух высокопоставленных сотрудников полиции, спустя семь лет стала гостайной

 
Арнольд Синисалу (слева) и Айвар Алавере (справа). Фото были сделано примерно в те дни, о которых идет речь.
Арнольд Синисалу (слева) и Айвар Алавере (справа). Фото были сделано примерно в те дни, о которых идет речь.
ФОТО: Karoliina Alaska Hussar

На состоявшемся в начале ноября судебном заседании бывший руководитель Центральной криминальной полиции Айвар Алавере узнал, что информация, полученная им в 2017 году от Арнольда Синисалу, который тогда возглавлял Полицию безопасности, является государственной тайной.

В 2017 году, когда Айвар Алавере возглавил Центральную криминальную полицию (ЦеКриПо), он встретился с тогдашним генеральным директором Полиции безопасности (КаПо) Арнольдом Синисалу, который, в частности, сообщил ему, что собирается уволить своего заместителя Ээрика Хелдна. Последний занимал должность заместителя генерального директора КаПо с 2009 года.

Алавере, давая в суде показания по делу высокопоставленных чиновников полиции Ээрика Хелдна, Эльмара Вахера и Айвара Алавере, рассказал о причинах, по которым Синисалу решил уволить Хелдна.

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