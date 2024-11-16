Информация, прозвучавшая в разговоре двух высокопоставленных сотрудников полиции, спустя семь лет стала гостайной

В 2017 году, когда Айвар Алавере возглавил Центральную криминальную полицию (ЦеКриПо), он встретился с тогдашним генеральным директором Полиции безопасности (КаПо) Арнольдом Синисалу, который, в частности, сообщил ему, что собирается уволить своего заместителя Ээрика Хелдна. Последний занимал должность заместителя генерального директора КаПо с 2009 года.