16.11.2024, 18:30
Информация, прозвучавшая в разговоре двух высокопоставленных сотрудников полиции, спустя семь лет стала гостайной
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На состоявшемся в начале ноября судебном заседании бывший руководитель Центральной криминальной полиции Айвар Алавере узнал, что информация, полученная им в 2017 году от Арнольда Синисалу, который тогда возглавлял Полицию безопасности, является государственной тайной.
В 2017 году, когда Айвар Алавере возглавил Центральную криминальную полицию (ЦеКриПо), он встретился с тогдашним генеральным директором Полиции безопасности (КаПо) Арнольдом Синисалу, который, в частности, сообщил ему, что собирается уволить своего заместителя Ээрика Хелдна. Последний занимал должность заместителя генерального директора КаПо с 2009 года.
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