Контейнерный отель в Теллискиви сокращает сотрудников и закрывается

Hektor Design Hostels — это отель-контейнер, номера в котором созданы из переработанных морских контейнеров. Отель расположен недалеко от Балтийского вокзала. По последним данным, в компании работало 11 человек, т.е. фирма намерена сократить всех сотрудников.

Годовой отчет за 2023 год компания пока не представила, но в отчете за 2022 год руководство указывало на ряд трудностей. Так, в отчете говорится, что после открытия отеля началась пандемия коронавируса, из-за которой деятельность практически остановилась.