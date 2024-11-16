Экономика
16.11.2024, 15:11

Контейнерный отель в Теллискиви сокращает сотрудников и закрывается

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Hotell Hektor Container
Hotell Hektor Container
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Hektor Design Hostels Tallinn сообщил Кассе по безработице о планах сократить 11 сотрудников. По информации Äripäev, гостиница планирует закрыться в конце года.

Hektor Design Hostels — это отель-контейнер, номера в котором созданы из переработанных морских контейнеров. Отель расположен недалеко от Балтийского вокзала. По последним данным, в компании работало 11 человек, т.е. фирма намерена сократить всех сотрудников.

Годовой отчет за 2023 год компания пока не представила, но в отчете за 2022 год руководство указывало на ряд трудностей. Так, в отчете говорится, что после открытия отеля началась пандемия коронавируса, из-за которой деятельность практически остановилась.

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