Экономика
16.11.2024, 17:10

ГРАФИК | В какие объекты Таллинн инвестирует в 2025 году четверть миллиарда евро?

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Центр по интересам „Кулло“ (на картинке) - одна из самых масштабных инвестиций столицы.
Центр по интересам „Кулло“ (на картинке) - одна из самых масштабных инвестиций столицы.
ФОТО: Tallinna Strateegiakeskus

В 2025 году Таллинн планирует инвестировать 250 миллионов евро, причем наибольшая доля придется на проекты в сфере образования и транспорта. Как сказано в пояснительной записке к городскому бюджету, 34,1% инвестиций будет покрыто за счет городских средств, а до 60% - за счет кредитов, сообщает Delfi Ärileht.

Больше всего средств столица потратит на сферу образования: в 2025 году инвестиции составят 96,4 миллиона евро. Наибольшие расходы в сфере образования в следующем году будут направлены на расширение Таллиннской реальной школы (15 миллионов евро), новое здание Таллиннского центра по интересам „Кулло“ (14,1 миллиона евро) и ремонт школы Хийу (9,28 миллиона евро). Следует учитывать, что эти суммы будут потрачены в следующем году. Например, общая стоимость средней школы составляет 26,6 миллиона евро, а стоимость центра по интересам „Кулло“ - 33,5 миллиона евро.

35,7 миллиона евро выделено на реновацию детских садов, самые крупные: ремонт детсада „Меэлеспеа“ (5,7 миллиона евро) и детсада „Лойтсу“ (6,65 миллиона евро). Кроме того, будет продолжена работа по улучшению систем отопления и вентиляции в образовательных учреждениях и замене освещения классов в школах на LED-светильники.

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