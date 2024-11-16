ГРАФИК | В какие объекты Таллинн инвестирует в 2025 году четверть миллиарда евро?

Больше всего средств столица потратит на сферу образования: в 2025 году инвестиции составят 96,4 миллиона евро. Наибольшие расходы в сфере образования в следующем году будут направлены на расширение Таллиннской реальной школы (15 миллионов евро), новое здание Таллиннского центра по интересам „Кулло“ (14,1 миллиона евро) и ремонт школы Хийу (9,28 миллиона евро). Следует учитывать, что эти суммы будут потрачены в следующем году. Например, общая стоимость средней школы составляет 26,6 миллиона евро, а стоимость центра по интересам „Кулло“ - 33,5 миллиона евро.