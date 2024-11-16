Эксперт объясняет: во многих отношениях цифровые валюты ценнее традиционных денег
До сих пор существуют заблуждения относительно криптоактивов – они якобы лишены реальной ценности и перспектив. На самом деле, стоимость криптовалют основана на доверии пользователей и технологической безопасности. Эти активы предоставляют доступ к финансовым услугам тем, кто так или иначе остался вне традиционных систем. О том, как глобальное внедрение криптовалют доказывает, что цифровые активы – не просто теоретические концепции, а инструмент, создающий реальную ценность и имеющий экономический эффект, подробно рассказала представитель Binance в Эстонии Полина Бротье.
Зачастую возникает представление, что криптовалюты не имеют реальной ценности, поскольку они не связаны с чем-то физическим. Аргументируют это, например, отсутствием у криптоактивов поддержки золотого резерва или гарантии со стороны центральных банков, что якобы делает их активом, не имеющим прочной основы. Однако, это заблуждение стоит рассмотреть более внимательно.
На чем на самом деле основывается ценность криптовалют?
Прежде чем делать выводы о том, что у криптовалют нет прочной основы, стоит изучить, на чем вообще основана стоимость денег. В прошлом правительства привязывали свою валюту к физическим активам – например, золоту – что обеспечивало деньгам более прочную основу. Сегодня к большинству фиатных валют это уже не относится. Например, США отказались от золотого стандарта в 1971 году, когда президент Никсон перевел доллар в фиатную валюту, отвязав его курс от золота. Это показывает, что в наши дни стоимость денег основана скорее на государственном регулировании и доверии рынка, а не на каком-то физическом товаре. Таким образом, выпущенные правительствами деньги, такие как доллар или евро, получают свою ценность через доверие к этим правительствам, институтам и экономике.
Криптовалюты следуют аналогичному принципу. Их ценность заключается не в физических активах, а в доверии пользователей, полезности и технологической безопасности. Данные элементы делают криптовалютную сеть устойчивой и ценной системой. Стоимость криптоактивов также основывается на технологии блокчейн и, например, в случае Биткойна – на строго ограниченном количестве единиц, которых не будет выпущено больше, чем установлено изначально.
Реальные сделки и ценность
Хотя некоторые до сих пор считают криптовалюты бесполезными, реальность совсем иная. Например, в 2010 году была совершена первая сделка, где за 10 000 Биткойнов купили две пиццы. Сегодня криптовалюта используется для покупки еды, заказных услуг и физических товаров, например, через Binance Pay, а криптокарты позволяют моментально конвертировать цифровые активы, совершая покупки точно так же, как обычной банковской картой.
Криптовалюты нашли свое применение в регионах, где традиционные банковские услуги могут быть недоступны, таких как Латинская Америка и Африка, обеспечивая доступ к финансовым услугам без помощи банка. Например, в Аргентине и Нигерии работающие с международными клиентами фрилансеры часто сталкиваются с задержками и ограничениями, и криптовалюта упрощает такие транзакции.
Международные переводы криптовалют также имеют большое значение. В Нигерии и Аргентине Биткойн используется для денежных переводов, что позволяет избежать высоких комиссий. В 2021 году в Нигерию было отправлено свыше 2,4 миллиарда долларов в криптовалюте, что помогло семьям инвестировать в образование и бизнес. Это ясно демонстрирует, что цифровой мир оказывает реальное влияние на тех, кто оказался вне сферы действия традиционных финансовых услуг.
Широкое развитие и принятие
Более широкое распространение криптовалют означает, что невидимая некогда валюта становится все более осязаемой. Согласно прогнозу на 2024 год, криптовалютой будут владеть 6,8% населения мира, или более 560 миллионов человек. На сегодняшний день, по оценкам, их уже больше 600 миллионов – это доказывает, что цифровые активы больше не являются просто мифическими концепциями.
Перемены происходят как в индустрии, так и на уровне правительств. Крупные компании, включая розничные сети и технологических гигантов, начинают принимать криптовалюту в качестве платежного средства. Многие правительства также уделяют цифровым активам серьезное внимание. Например, в некоторых странах Биткойн уже можно использовать в качестве законного платежного средства.
Растущее принятие свидетельствует о том, что хотя развитие криптовалют еще находится на ранней стадии, они быстро движутся в сторону реальной ценности и признания. Страх перед мнимой бесполезностью криптовалюты исчезает по мере того, как все больше людей и организаций используют технологию блокчейна.
Как и все мифы, вера в то, что криптовалюта не имеет реальной ценности, со временем исчезает. Реальные применения, растущее доверие и массовое внедрение подтверждают, что цифровые активы обладают настоящей ценностью, даже если она не так ощутима, как у наличных денег в руках. Хотя сомнения частично сохраняются, мир криптовалюты показывает, что утверждения о бесполезности – всего лишь миф, который в действительности не имеет оснований. Эра криптовалют не просто наступает – она уже здесь.