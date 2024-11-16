Эксперт объясняет: во многих отношениях цифровые валюты ценнее традиционных денег

Хотя некоторые до сих пор считают криптовалюты бесполезными, реальность совсем иная. Например, в 2010 году была совершена первая сделка, где за 10 000 Биткойнов купили две пиццы. Сегодня криптовалюта используется для покупки еды, заказных услуг и физических товаров, например, через Binance Pay, а криптокарты позволяют моментально конвертировать цифровые активы, совершая покупки точно так же, как обычной банковской картой.

Криптовалюты следуют аналогичному принципу. Их ценность заключается не в физических активах, а в доверии пользователей, полезности и технологической безопасности. Данные элементы делают криптовалютную сеть устойчивой и ценной системой. Стоимость криптоактивов также основывается на технологии блокчейн и, например, в случае Биткойна – на строго ограниченном количестве единиц, которых не будет выпущено больше, чем установлено изначально.

Прежде чем делать выводы о том, что у криптовалют нет прочной основы, стоит изучить, на чем вообще основана стоимость денег. В прошлом правительства привязывали свою валюту к физическим активам – например, золоту – что обеспечивало деньгам более прочную основу. Сегодня к большинству фиатных валют это уже не относится. Например, США отказались от золотого стандарта в 1971 году, когда президент Никсон перевел доллар в фиатную валюту, отвязав его курс от золота. Это показывает, что в наши дни стоимость денег основана скорее на государственном регулировании и доверии рынка, а не на каком-то физическом товаре. Таким образом, выпущенные правительствами деньги, такие как доллар или евро, получают свою ценность через доверие к этим правительствам, институтам и экономике.

Зачастую возникает представление, что криптовалюты не имеют реальной ценности, поскольку они не связаны с чем-то физическим. Аргументируют это, например, отсутствием у криптоактивов поддержки золотого резерва или гарантии со стороны центральных банков, что якобы делает их активом, не имеющим прочной основы. Однако, это заблуждение стоит рассмотреть более внимательно.

Криптовалюты нашли свое применение в регионах, где традиционные банковские услуги могут быть недоступны, таких как Латинская Америка и Африка, обеспечивая доступ к финансовым услугам без помощи банка. Например, в Аргентине и Нигерии работающие с международными клиентами фрилансеры часто сталкиваются с задержками и ограничениями, и криптовалюта упрощает такие транзакции.

Международные переводы криптовалют также имеют большое значение. В Нигерии и Аргентине Биткойн используется для денежных переводов, что позволяет избежать высоких комиссий. В 2021 году в Нигерию было отправлено свыше 2,4 миллиарда долларов в криптовалюте, что помогло семьям инвестировать в образование и бизнес. Это ясно демонстрирует, что цифровой мир оказывает реальное влияние на тех, кто оказался вне сферы действия традиционных финансовых услуг.

Широкое развитие и принятие

Более широкое распространение криптовалют означает, что невидимая некогда валюта становится все более осязаемой. Согласно прогнозу на 2024 год, криптовалютой будут владеть 6,8% населения мира, или более 560 миллионов человек. На сегодняшний день, по оценкам, их уже больше 600 миллионов – это доказывает, что цифровые активы больше не являются просто мифическими концепциями.

Перемены происходят как в индустрии, так и на уровне правительств. Крупные компании, включая розничные сети и технологических гигантов, начинают принимать криптовалюту в качестве платежного средства. Многие правительства также уделяют цифровым активам серьезное внимание. Например, в некоторых странах Биткойн уже можно использовать в качестве законного платежного средства.

Растущее принятие свидетельствует о том, что хотя развитие криптовалют еще находится на ранней стадии, они быстро движутся в сторону реальной ценности и признания. Страх перед мнимой бесполезностью криптовалюты исчезает по мере того, как все больше людей и организаций используют технологию блокчейна.

Как и все мифы, вера в то, что криптовалюта не имеет реальной ценности, со временем исчезает. Реальные применения, растущее доверие и массовое внедрение подтверждают, что цифровые активы обладают настоящей ценностью, даже если она не так ощутима, как у наличных денег в руках. Хотя сомнения частично сохраняются, мир криптовалюты показывает, что утверждения о бесполезности – всего лишь миф, который в действительности не имеет оснований. Эра криптовалют не просто наступает – она уже здесь.

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