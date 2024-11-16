Компания, купившая известный пивоваренный завод, сворачивает деятельность. Новый собственник намерен спасти завод

В 2021 году в результате банкротства пивоваренный завод в Хальяла (Ляэне-Вирумаа), с 1975 года принадлежавший предприятию Viru Õlu , обрел новых владельцев. Завод и оборудование купила тогда Pyynikin Brewing Company. До этого эстонские производители ничего не знали об этом производителе крафтового пива.

Pyynikin Brewing Company поставляла свою продукцию почти исключительно на финский рынок, производство в Эстонии не оправдывало себя. Летом этого года завод приобрел давно живущий в Эстонии финн Юхани Тамминен, являющийся членом правления Pyynikin. Финская компания уйдет с эстонского рынка, сократив 17 работников, но, как обещает Тамминен, в скором времени производство будет возобновлено, сокращение работников - это вынужденный юридический шаг.