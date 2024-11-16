16.11.2024, 19:10
Компания, купившая известный пивоваренный завод, сворачивает деятельность. Новый собственник намерен спасти завод(1)
ФОТО: | Erakogu
Финская фирма Pyynikin Brewing, купившая почти три года назад у акционерного общества Viru Õlu пивоваренный завод в Хальяла, прекращает свою деятельность. Однако пивоварение в Хальяла будет продолжено.
В 2021 году в результате банкротства пивоваренный завод в Хальяла (Ляэне-Вирумаа), с 1975 года принадлежавший предприятию Viru Õlu, обрел новых владельцев. Завод и оборудование купила тогда Pyynikin Brewing Company. До этого эстонские производители ничего не знали об этом производителе крафтового пива.
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