Экономика
16.11.2024, 19:10

Компания, купившая известный пивоваренный завод, сворачивает деятельность. Новый собственник намерен спасти завод

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Предприниматель Юхани Тамминен хочет открыть на пивоваренном заводе в Хальяле пивоварню меньшего размера, чем позволяло до сих пор производство.
Предприниматель Юхани Тамминен хочет открыть на пивоваренном заводе в Хальяле пивоварню меньшего размера, чем позволяло до сих пор производство.
ФОТО: Pyynikin Brewing Company | Erakogu

Финская фирма Pyynikin Brewing, купившая почти три года назад у акционерного общества Viru Õlu пивоваренный завод в Хальяла, прекращает свою деятельность. Однако пивоварение в Хальяла будет продолжено.

В 2021 году в результате банкротства пивоваренный завод в Хальяла (Ляэне-Вирумаа), с 1975 года принадлежавший предприятию Viru Õlu, обрел новых владельцев. Завод и оборудование купила тогда Pyynikin Brewing Company. До этого эстонские производители ничего не знали об этом производителе крафтового пива.

Pyynikin Brewing Company поставляла свою продукцию почти исключительно на финский рынок, производство в Эстонии не оправдывало себя. Летом этого года завод приобрел давно живущий в Эстонии финн Юхани Тамминен, являющийся членом правления Pyynikin. Финская компания уйдет с эстонского рынка, сократив 17 работников, но, как обещает Тамминен, в скором времени производство будет возобновлено, сокращение работников - это вынужденный юридический шаг.

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