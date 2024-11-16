Новости Эстонии
16.11.2024, 13:48

Эстония передаст Украине очередной пакет военной помощи

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Ханно Певкур
Ханно Певкур
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Кабинет правительства поддержал предложение министра обороны Ханно Певкура направить в Украину очередной пакет военной помощи, который на этот раз включает в себя как технику, так и боеприпасы, пишет rus.err.ee.

„Скоро исполнится 1000 дней с тех пор, как Украина сумела отстоять свою свободу от агрессора. Украина для своей защиты по-прежнему нуждается в помощи Эстонии и свободного мира. На этот раз пакет помощи составлен из резервов наших Сил обороны с учетом потребностей Украины, и при этом таким образом, чтобы не пострадала обороноспособность Эстонии“, - сказал Певкур.

Новейший пакет помощи включает военно-морскую форму, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и различные виды боеприпасов.

„Этот пакет помощи не будет последним, и в ближайшее время мы откроем ежегодную меру поддержки эстонских компаний на конкурсной основе, что позволит Украине получать помощь от эстонской оборонной промышленности. Помимо помощи Украине, это также поддерживает собственную экономику и безопасность Эстонии“, - добавил министр.

Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму более 500 миллионов евро, или 1,4% валового внутреннего продукта (ВВП).

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