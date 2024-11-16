Эстония передаст Украине очередной пакет военной помощи(12)
Кабинет правительства поддержал предложение министра обороны Ханно Певкура направить в Украину очередной пакет военной помощи, который на этот раз включает в себя как технику, так и боеприпасы, пишет rus.err.ee.
„Скоро исполнится 1000 дней с тех пор, как Украина сумела отстоять свою свободу от агрессора. Украина для своей защиты по-прежнему нуждается в помощи Эстонии и свободного мира. На этот раз пакет помощи составлен из резервов наших Сил обороны с учетом потребностей Украины, и при этом таким образом, чтобы не пострадала обороноспособность Эстонии“, - сказал Певкур.
Новейший пакет помощи включает военно-морскую форму, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и различные виды боеприпасов.
„Этот пакет помощи не будет последним, и в ближайшее время мы откроем ежегодную меру поддержки эстонских компаний на конкурсной основе, что позволит Украине получать помощь от эстонской оборонной промышленности. Помимо помощи Украине, это также поддерживает собственную экономику и безопасность Эстонии“, - добавил министр.
Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму более 500 миллионов евро, или 1,4% валового внутреннего продукта (ВВП).