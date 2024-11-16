Эстония передаст Украине очередной пакет военной помощи

„Скоро исполнится 1000 дней с тех пор, как Украина сумела отстоять свою свободу от агрессора. Украина для своей защиты по-прежнему нуждается в помощи Эстонии и свободного мира. На этот раз пакет помощи составлен из резервов наших Сил обороны с учетом потребностей Украины, и при этом таким образом, чтобы не пострадала обороноспособность Эстонии“, - сказал Певкур.