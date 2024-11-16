На следующей неделе таллиннцы снова могут бесплатно сдать крупногабаритные отходы

Во время кампании каждый житель может бесплатно сдать до трех кубометров крупногабаритных отходов, то есть отходы должны поместиться в прицеп легкового автомобиля. Кампания ориентирована на жителей Таллинна, поэтому необходимо взять с собой удостоверяющий личность документ (ID-карту или водительские права). Кампания не распространяется на юридических лиц, в т. ч. квартирные товарищества.

„Хотя вывоз крупногабаритных отходов можно заказать и у своего оператора по вывозу отходов, бесплатные кампании делают раздельный сбор более доступным и помогают поддерживать чистоту окружающей среды. Сортировка отходов позволяет дать мусору новую жизнь: например, использовать его в виде сырья или каким-либо другим экологичным образом“, – сказала вице-мэр Маргот Роозе.

Последняя кампания по сбору крупногабаритных отходов прошла в августе, когда на пункты приема отходов привезли в общей сложности 1883 кубометра крупногабаритного мусора. Всего отходов было принято 1966 раз, что составляет примерно треть от общего числа приема отходов за этот период (6165). Собранные отходы передаются партнеру Таллиннского центра экономики замкнутого цикла, компании AS Green Marine, которая готовит их к дальнейшей переработке.

К крупногабаритным отходам относятся: мебель и ее части (например, диван, стол, полка); ковры, прочие напольные покрытия; матрасы; шторы и карнизы; большие цветочные горшки; вешалки для одежды; зеркала; спортивный инвентарь; велосипеды; сломанные лыжи и санки, детские коляски.

К крупногабаритным отходам не относятся: строительный мусор и отходы, оставшиеся после ремонта (например, унитаз, раковина, ванна, окна, двери, обои, малярные валики); опасные отходы (например, пустые банки из-под краски, шифер); проблемные отходы (например, запчасти непригодных к использованию автомобилей, шины); металлолом; электроприборы и электроника (например, стиральная машина, телевизор, холодильник, плита); прочие отходы, ответственность за утилизацию которых распространяется на производителя.