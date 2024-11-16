Новости Эстонии
16.11.2024, 12:10

ПРОВЕРЯЕМ ФАКТЫ | Правда ли, что Силы обороны напрасно взорвали недавно отремонтированный за 12 млн евро виадук?

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Виадук Канама
Виадук Канама
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

После того как в ночь на 13 ноября был взорван виадук Канама, в социальных сетях появилось множество гневных комментариев, суть которых сводилась к тому, что мост, на ремонт которого не так давно потратили 12 миллионов евро, снесли напрасно. На самом деле мост был амортизирован и имел низкую грузоподъемность.

Утром следующего дня в социальной сети Facebook появилось сообщение: „Виадук, на ремонт которого потратили 12 миллионов евро, просто взяли и ВЗОРВАЛИ?!“ Сообщение собрало сотни комментариев, его просмотрели почти 20 000 раз. Многие комментаторы восприняли сообщение как факт, но нашлись и такте, которые уточняли, что виадук был в плохом состоянии, и в последнее время на нем не проводилось никаких работ.

Как сказал изданию Eesti Päevaleht Виктор Киселёв, руководитель пыхьяского отдела службы эксплуатации дорог Департамента транспорта, утверждение, что на ремонт виадука Канама недавно было потрачено 12 миллионов евро, не соответствует действительности. Как пояснил Киселёв, в последний раз ремонт виадука Канама проводился в 2009 году, работы обошлись в 16 миллионов крон. Была восстановлена грузоподъемность виадука и устранена опасная для дородного движения ситуация. „В последующие годы на виадуке не проводилось больших ремонтных работ“, - сказал Киселёв.

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