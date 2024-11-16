ПРОВЕРЯЕМ ФАКТЫ | Правда ли, что Силы обороны напрасно взорвали недавно отремонтированный за 12 млн евро виадук?

После того как в ночь на 13 ноября был взорван виадук Канама, в социальных сетях появилось множество гневных комментариев, суть которых сводилась к тому, что мост, на ремонт которого не так давно потратили 12 миллионов евро, снесли напрасно. На самом деле мост был амортизирован и имел низкую грузоподъемность.