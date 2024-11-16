16.11.2024, 12:10
ПРОВЕРЯЕМ ФАКТЫ | Правда ли, что Силы обороны напрасно взорвали недавно отремонтированный за 12 млн евро виадук?(14)
ФОТО: | Delfi Meedia
После того как в ночь на 13 ноября был взорван виадук Канама, в социальных сетях появилось множество гневных комментариев, суть которых сводилась к тому, что мост, на ремонт которого не так давно потратили 12 миллионов евро, снесли напрасно. На самом деле мост был амортизирован и имел низкую грузоподъемность.
Утром следующего дня в социальной сети Facebook появилось сообщение: „Виадук, на ремонт которого потратили 12 миллионов евро, просто взяли и ВЗОРВАЛИ?!“ Сообщение собрало сотни комментариев, его просмотрели почти 20 000 раз. Многие комментаторы восприняли сообщение как факт, но нашлись и такте, которые уточняли, что виадук был в плохом состоянии, и в последнее время на нем не проводилось никаких работ.
Уже подписаны?