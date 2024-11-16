Экономика
16.11.2024, 10:15

Под давлением поляков: эстонская компания покупает местного конкурента

 
ФОТО: Flexoil OÜ

Принадлежащая владельцам Olerex компания Flexoil, занимающаяся продажей смазочных материалов и технических жидкостей, покупает местную фирму Oiltrade, чтобы справиться с польскими конкурентами, пишет dv.ee.

Руководитель Flexoil Раймо Хансен отметил, что покупка Oiltrade была логичным шагом: „Они занимаются тем же, что и мы“.

На этой неделе в Департамент конкуренции было подано уведомление о слиянии. Из него следует, что Flexoil, приобретая конкурента, стремится „обогатить продуктовый портфель компании и усилить ее конкурентоспособность, в первую очередь, против агрессивно растущей конкуренции со стороны польских компаний“.

Читайте подробнее на dv.ee.

Какое впечатление оставил у вас этот материал?

Позитивно
Удивительно
Информативно
Безразлично
Печально
Возмутительно
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии