Под давлением поляков: эстонская компания покупает местного конкурента

Руководитель Flexoil Раймо Хансен отметил, что покупка Oiltrade была логичным шагом: „Они занимаются тем же, что и мы“.

На этой неделе в Департамент конкуренции было подано уведомление о слиянии. Из него следует, что Flexoil, приобретая конкурента, стремится „обогатить продуктовый портфель компании и усилить ее конкурентоспособность, в первую очередь, против агрессивно растущей конкуренции со стороны польских компаний“.