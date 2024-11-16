Уполномоченный по равному обращению: работник может говорить на родном языке в нерабочее время

По словам Веске, в его бюро обратился человек, который спросил, имеет ли работодатель право требовать от работников с другим родным языком говорить по-эстонски в свободное от работы время, например, во время обеденного перерыва. „По нашей оценке, ограничение использования родного языка в нерабочее время является неоправданным. Это может косвенно дискриминировать сотрудника и ставить его в менее удобное положение. Если речь идет о нерабочем времени, которое не оплачивается, то работник может говорить на родном языке“, – сказал Веске, подчеркнув, что запретить это нельзя.