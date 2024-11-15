Евгений Осиновский: бюджет Таллинна на 2025 год направлен на поддержку детей и семей(15)
Таллиннская городская управа представила городскому совету проект бюджета на 2025 год, общий объем которого составляет 1,29 миллиарда евро. Это на 69,9 миллиона евро, или на 5,7%, больше скорректированного бюджета на 2024 год. Наибольшая часть как инвестиционных, так и текущих расходов направлена на сферу образования и транспорт.
Основные приоритеты бюджета Таллинна: дети и семьи
Мэр Таллинна Евгений Осиновский подчеркнул, что представленный бюджет сочетает в себе ответственность и амбициозность, делая акцент на инвестиции в будущее. „Этот бюджет ставит в приоритет детей и семьи. Мы увеличим зарплаты учителей на 100 евро, снизим плату за детские сады до 50 евро в месяц и обеспечим лучший доступ к услугам в сфере душевного здоровья. Также для всех школьников и воспитанников детских садов будут организованы бесплатные образовательные экскурсии в зоопарк, ботанический сад и городской музей. С нового года в первых классах количество учеников не будет превышать 24 человек“, – отметил Осиновский. Он добавил, что в дополнение к бесплатным школьным обедам все учащиеся Таллинна будут получать бесплатную кашу на завтрак.
Инвестиции в будущее: образование, транспорт и городская среда
Инвестиции составят 250 миллионов евро, что на 24,9% больше по сравнению с 2024 годом. Из них 34,1% будут профинансированы из средств города, а до 60% – за счет займов. Наибольшая доля инвестиций (38,6%) направлена на образование, за которым следуют транспорт (18,4%), благоустройство города (10%) и муниципальная собственность (9%). Эти четыре направления составляют 76% от общего объема инвестиций.
На текущие расходы в бюджете запланировано 1,03 миллиарда евро, что на 2,7% больше, чем в 2024 году. Основные статьи расходов включают образование (40,7%), транспорт (18,6%) и социальное обеспечение и здравоохранение (14,5%), что составляет более 73% всех операционных затрат.
Таллинн планирует значительные инвестиции в сферу образования, сосредоточив внимание на создании новых мест в школах, переходе на обучение на эстонском языке, а также на реновации и расширении образовательных учреждений. На оперативные расходы в этой сфере запланировано 418 миллионов евро. Эти средства направят на поддержку высокого уровня образования в муниципальных школах и детских садах, а также на развитие кружковой деятельности. Дополнительные средства выделены на повышение с сентября 2025 года минимальных зарплат учителей, помощников учителей и специалистов поддержки.
Мэр Евгений Осиновский отметил, что бюджет ориентирован на создание равных возможностей и обеспечение безопасного детства для каждого ребенка. В рамках нового подхода, который начнет действовать с будущего года, в первых классах количество учеников не будет превышать 24 человек. Для реализации этого плана предусмотрено создание семи дополнительных классов.
Кроме того, будет запущена новая программа, предоставляющая всем школьникам и воспитанникам детских садов ежегодные бесплатные экскурсии в зоопарк, ботанический сад или городской музей. Помимо бесплатных школьных обедов, ученики также будут обеспечены кашей на завтрак.
С 1 сентября 2025 года значительно увеличится финансирование спортивных клубов для поддержки здоровья детей и молодежи. Это позволит повысить качество спортивных программ и снизить расходы для родителей. Новая мера также охватит детей в возрасте 5 и 6 лет. Общий объем финансирования составит 1,7 миллиона евро, что на 80% больше по сравнению с предыдущим периодом.
Образование и психическое здоровье
Для улучшения доступа к психологической поддержке, в сотрудничестве с НКО Peaasjad, в школы Таллинна будет привлечено 20 новых психологов. Кроме того, в партнерстве с исследователями Таллиннского университета начнется работа по снижению уровня использования цифровых устройств в школах.
На образовательные инвестиции выделено 96,4 миллиона евро. Основные проекты включают реновацию и развитие школ по интересам и общеобразовательных учреждений, а также продолжение комплексного ремонта детских садов. Среди приоритетных задач – расширение гимназии Якоба Вестхольма и проектирование школы Хелени.
В следующем году продолжатся работы по расширению Таллиннской Реальной школы и Пиритаской экономической гимназии, а также реконструкция здания по адресу Карьямаа, 18, с его адаптацией под школьные нужды. Среди новых проектов – реновация и расширение школы Хийу и строительство нового здания для центра по интересам Kullo.
На детские сады предусмотрено 35,7 миллиона евро. Ремонтные работы будут проведены в нескольких детских садах: завершение строительства запланировано для ряда объектов, в пяти начнутся строительные работы, а в шести детских садах стартует или продолжится проектирование. Среди них – новый детский сад Manufaktuuri в Пыхья-Таллинне, а также планируемые детские сады в районе Пикалийва в Хааберсти и на участке по адресу Лепику теэ, 18, в Пирита.
Улучшение инфраструктуры
На улучшение мобильности предусмотрены текущие расходы в размере 191,2 миллиона евро и инвестиции в объеме 45,9 миллиона евро. Основное внимание будет уделено развитию и модернизации общественного транспорта с целью создания конкурентоспособной альтернативы личным автомобилям. Для жителей Таллинна сохранится возможность бесплатного проезда в общественном транспорте, начнется реконструкция троллейбусной инфраструктуры.
В рамках дорожного строительства и ремонта акцент будет сделан на реконструкцию ключевых транспортных узлов, магистралей и путепроводов. Особое внимание уделят повышению безопасности перекрестков, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, а также их адаптации для удобства пешеходов и велосипедистов.
Среди крупных проектов – завершение строительства улицы Ластекоду и путепровода Кадака пуйестеэ, а также начало реконструкции Петербургского шоссе. Параллельно будет продолжено развитие велосипедных и пешеходных дорожек, а также подготовка к строительству новых трамвайных линий. Запланировано проектирование трамвайных маршрутов на улицах Лийвалая и Пельгуранна, строительство велодорожки на улице Техника и туннеля на улице Эндла.
Социальная помощь
На текущие расходы в сфере социального обеспечения и здравоохранения предусмотрено 149,5 миллиона евро, а на инвестиции – 16,3 миллиона евро. Приоритет будет отдан модернизации структуры управления социальной сферой, цифровизации услуг и разработке новых моделей защиты детей и организации ухода за ними. В рамках поддержки детей планируется открыть два новых центра Perepesa, а также внедрить дополнительные услуги, направленные на повышение доступности помощи для детей с особыми потребностями и высокой степенью нуждаемости в уходе.
В сфере социальной помощи для людей с ограниченными возможностями будет создан единый центр специализированной и реабилитационной помощи, а также увеличены субсидии на адаптацию жилых помещений для возможности самостоятельной жизни. Кроме того, начнется реновация и расширение ряда социальных учреждений, включая строительство нового здания для Центра защиты детей Таллинна. Завершение строительства нового социального жилья на улице Пунане запланировано на конец 2025 года.
В сфере здравоохранения приоритет будет отдан снижению рискованного поведения среди детей и молодежи, а также укреплению душевного здоровья. В частности, планируется разработка стратегии по улучшению психического благополучия детей и программы профилактики негативных последствий употребления наркотиков.
Кроме того, в Таллиннской детской больнице будет запущен пилотный проект службы дежурного врача, направленный на снижение нагрузки на отделение неотложной помощи. В Ласнамяэ откроется новый пункт скорой помощи, что позволит увеличить количество бригад до десяти.
В рамках развития больничной сети запланировано объединение больниц Таллинна и расширение сотрудничества с Северо-Эстонской региональной больницей. Продолжится проектирование новой городской больницы.
Прогнозы объема доходов
Общий объем доходов Таллинна на 2025 год прогнозируется на уровне 1,1 миллиарда евро, из которых 72% составляют налоговые поступления. Основным источником доходов станет подоходный налог с физических лиц, который, по прогнозам, составит 745,8 миллиона евро, что на 30,8 миллиона евро (4,3%) больше, чем в уточнённом бюджете 2024 года. Ожидается, что субсидии от государства и других организаций составят 175,6 миллиона евро, доходы от продажи товаров и услуг муниципальных учреждений – 112,3 миллиона евро, земельный налог – 34 миллиона евро, а внешнее финансирование – 9,3 миллиона евро.
Для финансирования инвестиций Таллинн планирует привлечь кредиты на сумму до 150 миллионов евро, что к концу 2025 года приведет к расчетному чистому долговому бремени города на уровне 40%. Также до 36 миллионов евро из накопленных ранее резервов будут направлены на покрытие расходов бюджета.
Утвержденный городским правительством бюджет на 2025 год передан на рассмотрение Таллиннскому городскому собранию.
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