Еврокомиссия прогнозирует Эстонии на 2025 год высокую инфляцию и минимальный экономический рост

При этом в 2025 году реальный ВВП должен вновь вырасти (+1,1%) благодаря постепенному восстановлению потребления и инвестиций, а также увеличению внешнего спроса, вызванному более высоким экономическим ростом у основных торговых партнеров. В 2026 году ожидается восстановление внутреннего спроса, что приведет к росту реального ВВП на 2,6%.

Инфляция в Эстонии остается высокой и, по прогнозам, составит в среднем 3,6% в 2024 году, сохраняясь на этом уровне и в 2025 году, что связано с ростом цен из-за запланированного повышения налогов. Ожидается, что в 2026 году инфляция снизится до 2,4%. Дефицит государственного бюджета прогнозируется на уровне 3,0% ВВП, что приведет к увеличению соотношения государственного долга к ВВП, которое, по прогнозам, достигнет 25,4% к 2026 году.

В этом году среди стран Балтии рост ожидается лишь в Литве - на 2,2%, а в следующем году он составит 3%. Инфляция в Литве в этом году прогнозируется на уровне 0,9%, в следующем - на уровне 1,7%.

Что касается Латвии, то в следующем году ВВП страны вырастет на 1%, а не на 2,6%, как прогнозировалось ранее. Уровень инфляции в Латвии в этом году оценивается в 1,2%, а в следующем году рост потребительских цен составит 2,2%.

Дефицит бюджета Латвии в этом году прогнозируется в размере 2,8% от ВВП, а в следующем году - 3,2% от ВВП.

Согласно прогнозам Еврокомиссии, в экономике ЕС в этом году ожидается рост на 0,9%, в следующем - на 1,5%. Рост экономики еврозоны в этом и следующем годах составит 0,8% и 1,3% соответственно.

В этом году Еврокомиссия прогнозирует самый стремительный рост ВВП на Мальте (+5%), далее следуют Хорватия и Кипр (+3,6%), Испания (+3%), Словакия и Литва (+2,2%). Спад в этом году ожидается в Германии (-0,1%), Финляндии (-0,3%), Ирландии (-0,5%), Австрии (-0,6%) и Эстонии.

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