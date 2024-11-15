Полиция предупреждает: пошла волна взломов частных домов. Что нужно знать и предпринять?

Начальник следственной группы тартуской полиции Лилиан Палу сообщила, что неделю назад полиция получила первое из серии сообщениий о взломе в Тартумаа. „К сожалению, волна краж продолжается, и по состоянию на сегодняшний день нам известно уже о пяти случаях круж, когда преступники наведовались как в частные дома, так и на хутора. Из зданий выносили все, что представляет хоть какую-то ценность и что можно быстро умыкнуть. Добычей воров становятся в основном наличные деньги, украшения, техника, инструменты, топливо и тому подобное“, - рассказала она.

„Хотя полной гарантии от кражи нет, каждый человек может внести вклад в защиту своего имущества. Самое важное — всегда запирать двери, уходя из дома, и убирать с глаз ценные вещи. Также стоит установить в доме камеры видеонаблюдения и застраховать как свой дом, так и имущество. Это те меры, которые помешают злоумышленникам совершить кражу и защитят вас от возможного ущерба“, - сказала Палу.

„До сих пор все кражи совершались в то время, когда дома никого из людей не было. Например, ушли на работу, отстутствовали дома ночью или какое-то время не посещали дачу. Чтобы предотвратить кражи я советую соседям общаться друг с другом и сотрудничать. Сообщайте им о своей отлучке и просите соседей присматривать за вашим имуществом, когда вы уходите из дома“, - говорит представитель тартуской полиции.

По словам Палу, жители многоквартирных домов тоже должны быть внимательными и обязательно держать на замке как двери квартир, так и двери подвалов и кладовок. „Стоит также следить, чтобы на лестничную клетку не заходили чужие люди, которым там делать нечего. Двери, ведущие в подвалы и кладовки, должны держаться запертыми. Каждый житель многоквартирного дома может внести свой вклад в то, чтобы и его имущество, и имущество других людей не попало в лапы преступников. Чем сложнее будет действовать ворам, тем больше вероятность того, что удастся избежать кражи“, - добавила она.