15.11.2024, 21:00
ФОТО | На бульваре в самом центре Таллинна свершилось торжество здравого смысла
В СМИ и социальных сетях так много писали о таллиннской „аллее дорожных знаков“, что корреспондент Delfi не удивился, увидев сегодня, в пятницу, во второй половине дня на столичном бульваре Каарли людей с фотоаппаратами и мобильниками в руках.
Столь повышенный интерес объяснялся тем, что большую часть дорожных знаков „Пешеходный переход“ демонтировали. Один знак остался у пересечения бульвара Каарли с улицей улицы Роозикрантси, второй - на другом конце бульвара, со стороны Тынисмяги.
Уже подписаны?