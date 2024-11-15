Новости Эстонии
15.11.2024, 21:00

ФОТО | На бульваре в самом центре Таллинна свершилось торжество здравого смысла

 

В СМИ и социальных сетях так много писали о таллиннской „аллее дорожных знаков“, что корреспондент Delfi не удивился, увидев сегодня, в пятницу, во второй половине дня на столичном бульваре Каарли людей с фотоаппаратами и мобильниками в руках.

Столь повышенный интерес объяснялся тем, что большую часть дорожных знаков „Пешеходный переход“ демонтировали. Один знак остался у пересечения бульвара Каарли с улицей улицы Роозикрантси, второй - на другом конце бульвара, со стороны Тынисмяги.

На состоявшейся во вторник, 12 ноября, пресс-конференции Таллиннской горуправы мэр Евгений Осиновский (СДП) пообещал, что дорожные знаки будут сняты. Как сказал Осиновский, „аллея дорожных знаков“ - это пример того, как легализм, когда люди пытаются исключить все возможные ситуации юридически корректным способом, в определенном смысле подавляет здравый смысл, и в результате получается ерунда.

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