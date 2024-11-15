ФОТО | На бульваре в самом центре Таллинна свершилось торжество здравого смысла

В СМИ и социальных сетях так много писали о таллиннской „аллее дорожных знаков“, что корреспондент Delfi не удивился, увидев сегодня, в пятницу, во второй половине дня на столичном бульваре Каарли людей с фотоаппаратами и мобильниками в руках.