ПРОГНОЗ | Температура на выходных будет понижаться. Местами ожидается мокрый снег

В ночь на субботу (16.11) переменная облачность, в течение ночи облачность будет усиливаться и под утро местами пойдет небольшой дождь. Ветер юго-западного и западного направлений усилится: 5-11, порывами 15, на островах и побережье до 14, порывами до 19 м/с. Температура воздуха 5..8, в Юго-Восточной Эстонии в начале ночи 2..4°C.

В субботу днем облачная погода. Во многих местах дожди. Ветер юго-западный 7-13, порывами 18, вечером в Вырумаа до 20, на островах и побережье 12-16, порывами до 23 м/с. Температура воздуха 8..10°C.

В ночь на воскресенье (17.11) переменная облачность. Время от времени дожди. Ветер юго-западный 6-11, порывами 16, на островах и побережье 12-17, порывами 23 м/с. Температура воздуха 2..8°C.

В воскресенье днем облачная с прояснениями погода. Время от времени дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 6-11, порывами 15, на островах и побережье 12-16, порывами 22 м/с. Температура воздуха 3..8°C.

В ночь на понедельник (18.11) облачная с прояснениями погода. Время от времени дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 5-11, порывами до 15, на островах и побережье 9-15, порывами 20 м/с, утром ветер немного ослабеет. Температура -1..+4, на побережье до 6°C.

В понедельник днем облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно западный и юго-западный 5-12, порывами до 16 м/с, после обеда ветер западных направлений будет постепенно ослабевать. Температура воздуха 2..6°C.

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