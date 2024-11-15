Криштафович - Калакаускасу: очевидно, что некоторые учителя саботируют переход на эстонский язык
Я должен сделать открытие для педагога с 40-летним стажем, что умение постоянно изучать что-то новое и применять эти знания на практике – является базовым квалификационным требованием для учителя в современной школе. А за умение 40 лет игнорировать необходимость освоить основной язык страны, где ты живёшь – за этот, без сомнения, удивительный талант больше не платят, пишет юрист Евгений Криштафович.
Интервью Игоря Калакаускаса я считаю манифестом советской оккупации, и у меня нет причин сомневаться, что с ним согласна ещё некоторая часть учителей в русских школах, которые благоразумно об этом помалкивают. Их саботаж и профессиональная некомпетентность привели к тому, что из русских школ идёт массовый отток учащихся, а результаты обучения отстают от эстонских школ в среднем на целый класс
Фраза из интервью: „Русскому педагогу выучить язык для того, чтобы на нем преподавать русским детям — это если не дико, то, по крайней мере, довольно странно“ — отлично иллюстрирует корень проблемы. Дело ведь не в том, что государственный язык выучить невозможно или как-то особо сложно — дело в том, что исконно-посконный „русский педагог“ советской закалки опускаться до такого, видите ли, не желает. Можно понять, почему по мнению Калакаускаса, „везде очень пессимистические настроения“, „к концу года школу покинет значительная часть русских педагогов“, ибо „ожидать от русских учителей, что они будут как-то сильно выкладываться, — я себе не могу этого представить“.
Перейти на эстонский язык можно, если не саботировать переход
Как только закончатся последние бессмысленные отсрочки, те, кто не желают выкладываться, вынуждены будут, наконец, уйти. Те руководители школ, которые в тихую поддерживают саботаж, продолжают держать на работе учителей, не занимающихся улучшением своих языковых и методических навыков, а также не прикладывают реальных усилий для того, чтобы найти квалифицированные кадры для работы в классе – будут обязаны выполнять требования закона. Знаю, что для добросовестных директоров, особенно в Ида-Вирумаа, это будет определённым облегчением, поскольку снизит политическое давление от владельца школы.
Когда власть в местных самоуправлениях принадлежала эстонским партнёрам партии „Единая Россия“, город, как владелец школы, делал всё, чтобы реальных изменений там не происходило, потому что в понимании Москвы и Кремля, для целей русского мира необходима многотысячная постоянно обновляемая пятая колонна.
Когда власть в местных самоуправлениях принадлежала эстонским партнёрам партии „Единая Россия“, город как владелец школы делал всё, чтобы реальных изменений там не происходило, потому что в понимании Москвы и Кремля для целей русского мира необходима многотысячная постоянно обновляемая пятая колонна. Для поддержания её существования жизненно важным было добиться, чтобы выпускники русских школ эстонского языка не знали, а лучшим средством для этого было обеспечить, чтобы в школах работали в большинстве не владеющие эстонским учителя. Директорам активно мешали проводить замену кадров на тех, кто соответствует квалификационным требованиям, равно как и стимулировать учителей в изучении государственного языка. Город компенсировал штрафы, выписываемые языковым департаментом, а не знающим эстонский учителям не предоставляли возможности пойти на интенсивные курсы.
Это была сознательная политика саботажа, с которой, надо признать, Эстонское государство боролось до февраля 2022 года определённо недостаточно. Я говорил со многими директорами в столице об этой ситуации и знаю, что в отсутствие какой бы то ни было поддержки со стороны владельца школы и в ситуации его открытого противодействия, лучшее, что они могли сделать – это использовать возможности, например, Кассы по безработице, чтобы хоть как-то помочь коллегам улучшить знание языка. Но курсы от Кассы, которые были нацелены на обычных соискателей работы, проводятся совершенно не на том уровне и не с той спецификой, которая необходима для педагога, чтобы получить нужную квалификацию. Более того, даже в этих весьма несложных и малоинтенсивных курсах, которые оплачивались Кассой по безработице, некоторые педагоги, получавшие регулярные предписания от языкового департамента, участвовать даже не собирались. Потому что, как мы можем прочесть у Калакаускаса – нечего, мол, ожидать от русских учителей, что они будут как-то сильно выкладываться!
Есть школы, в которых учителей, преподающих на эстонском языке и имеющих необходимую квалификацию, откровенно травят.
В самой незавидной ситуации оказались позитивно настроенные, уважающие Эстонское государство и его законы, а также думающие о будущем своих учеников учителя в русских школах, которым все эти годы никто особенно не помогал ни с изучением эстонского, ни с методикой преподавания на неродном языке. Если они попадали на необходимые курсы, то случайно, их обучение не было системным, а профессиональная поддержка – минимальной. Более того, от сторонников русского мира им доставалось много лучей ненависти, потому что понятно же было, что чем больше учителей справятся с этими задачами, тем меньше будет причин вводить отсрочки, применять исключения и переходные правила. Поэтому есть школы, в которых учителей, преподающих на эстонском языке и имеющих необходимую квалификацию, откровенно травят.
Ученики уходят из русских школ
В русской школе количество учеников год от года неуклонно снижается, при том, что общее количество учеников в Эстонии даже возросло. Результаты обучения в русской школе ниже в сравнении с эстонской на целый класс – об этом свидетельствуют результаты международного исследования PISA. В „школу перехода“ идут сегодня в основном дети из тех семей, где родители или совсем плохо говорят по-эстонски и боятся, что не смогут вовремя помочь им с возможными трудностями в учёбе, или просто не считают образование сколько-нибудь важным фактором в жизни ребёнка. Поэтому мы должны исходить из того, что „школа перехода“ играет даже большую роль в образовательном и интеграционном процессе ребёнка, чем обычная школа, так как мы не можем рассчитывать на то, что семья там обязательно поддержит ученика и сделает это правильно. Квалификация учителей в этих школах должна быть таким образом не ниже, а выше, чем в обычной школе – если, конечно, мы хотим, чтобы выпускники этих школ имели равные с остальными шансы на рынке труда и образования.
Должен сделать открытие для педагога с 40-летним стажем, что умение постоянно изучать что-то новое и применять эти знания на практике – и является базовым квалификационным требованием для учителя в современной школе. А за умение 40 лет игнорировать необходимость освоить основной язык страны, где ты живёшь – за этот без сомнения удивительный талант больше не платят.
Я твёрдо убеждён в отличие от Игоря Калакаускаса – и европейский опыт это только подтверждает – что справиться с этой задачей не только вполне по силам, но и даже легче именно учителям с иноязычным бэкграундом, которые хорошо знают родной или домашний язык учеников, и владеют методикой преподавания в иноязычной среде. В процессе перехода важно следить за тем, чтобы ученики тебя очень хорошо понимали, уметь при необходимости объяснить одну и ту же вещь разными словами, помочь выучить неизвестную или малоиспользуемую до этого терминологию. Для этого учитель сам должен выучить целевой язык достаточно хорошо. Результата в 60 баллов экзамена на С1 может быть поначалу недостаточно, и для успешной работы в классе педагогу самому придётся готовиться в два раза больше, учить слова, синонимы, подбирать различные формулировки и методы обучения. За пару лет практики это станет, разумеется, намного легче.
И здесь я должен сделать открытие для педагога с 40-летним стажем, что умение постоянно изучать что-то новое и применять эти знания на практике – и является базовым квалификационным требованием для учителя в современной школе. А за умение 40 лет игнорировать необходимость освоить основной язык страны, где ты живёшь – за этот, без сомнения, удивительный талант больше не платят.
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