Криштафович - Калакаускасу: очевидно, что некоторые учителя саботируют переход на эстонский язык

Когда власть в местных самоуправлениях принадлежала эстонским партнёрам партии „Единая Россия“, город как владелец школы делал всё, чтобы реальных изменений там не происходило, потому что в понимании Москвы и Кремля для целей русского мира необходима многотысячная постоянно обновляемая пятая колонна. Для поддержания её существования жизненно важным было добиться, чтобы выпускники русских школ эстонского языка не знали, а лучшим средством для этого было обеспечить, чтобы в школах работали в большинстве не владеющие эстонским учителя. Директорам активно мешали проводить замену кадров на тех, кто соответствует квалификационным требованиям, равно как и стимулировать учителей в изучении государственного языка. Город компенсировал штрафы, выписываемые языковым департаментом, а не знающим эстонский учителям не предоставляли возможности пойти на интенсивные курсы.

Как только закончатся последние бессмысленные отсрочки, те, кто не желают выкладываться, вынуждены будут, наконец, уйти. Те руководители школ, которые в тихую поддерживают саботаж, продолжают держать на работе учителей, не занимающихся улучшением своих языковых и методических навыков, а также не прикладывают реальных усилий для того, чтобы найти квалифицированные кадры для работы в классе – будут обязаны выполнять требования закона. Знаю, что для добросовестных директоров, особенно в Ида-Вирумаа, это будет определённым облегчением, поскольку снизит политическое давление от владельца школы.

Фраза из интервью: „Русскому педагогу выучить язык для того, чтобы на нем преподавать русским детям — это если не дико, то, по крайней мере, довольно странно“ — отлично иллюстрирует корень проблемы. Дело ведь не в том, что государственный язык выучить невозможно или как-то особо сложно — дело в том, что исконно-посконный „русский педагог“ советской закалки опускаться до такого, видите ли, не желает. Можно понять, почему по мнению Калакаускаса, „везде очень пессимистические настроения“, „к концу года школу покинет значительная часть русских педагогов“, ибо „ожидать от русских учителей, что они будут как-то сильно выкладываться, — я себе не могу этого представить“.

Интервью Игоря Калакаускаса я считаю манифестом советской оккупации, и у меня нет причин сомневаться, что с ним согласна ещё некоторая часть учителей в русских школах, которые благоразумно об этом помалкивают. Их саботаж и профессиональная некомпетентность привели к тому, что из русских школ идёт массовый отток учащихся, а результаты обучения отстают от эстонских школ в среднем на целый класс

Это была сознательная политика саботажа, с которой, надо признать, Эстонское государство боролось до февраля 2022 года определённо недостаточно. Я говорил со многими директорами в столице об этой ситуации и знаю, что в отсутствие какой бы то ни было поддержки со стороны владельца школы и в ситуации его открытого противодействия, лучшее, что они могли сделать – это использовать возможности, например, Кассы по безработице, чтобы хоть как-то помочь коллегам улучшить знание языка. Но курсы от Кассы, которые были нацелены на обычных соискателей работы, проводятся совершенно не на том уровне и не с той спецификой, которая необходима для педагога, чтобы получить нужную квалификацию. Более того, даже в этих весьма несложных и малоинтенсивных курсах, которые оплачивались Кассой по безработице, некоторые педагоги, получавшие регулярные предписания от языкового департамента, участвовать даже не собирались. Потому что, как мы можем прочесть у Калакаускаса – нечего, мол, ожидать от русских учителей, что они будут как-то сильно выкладываться!

Есть школы, в которых учителей, преподающих на эстонском языке и имеющих необходимую квалификацию, откровенно травят.

В самой незавидной ситуации оказались позитивно настроенные, уважающие Эстонское государство и его законы, а также думающие о будущем своих учеников учителя в русских школах, которым все эти годы никто особенно не помогал ни с изучением эстонского, ни с методикой преподавания на неродном языке. Если они попадали на необходимые курсы, то случайно, их обучение не было системным, а профессиональная поддержка – минимальной. Более того, от сторонников русского мира им доставалось много лучей ненависти, потому что понятно же было, что чем больше учителей справятся с этими задачами, тем меньше будет причин вводить отсрочки, применять исключения и переходные правила. Поэтому есть школы, в которых учителей, преподающих на эстонском языке и имеющих необходимую квалификацию, откровенно травят.

Ученики уходят из русских школ