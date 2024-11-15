БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Калакаускас: От услуг русских учителей отказываются, и мы оказываемся ненужными — это совершенно очевидно

1 сентября в Фейсбуке вы написали пост: „Впервые в жизни встречаю этот день с чувством безысходности“. Почему именно такой фразой открыли новый учебный год?

Потому что то дело, которым я занимался всю жизнь, в нашей стране оказалось ненужным. Эти разговоры про то, что „вы учите эстонский язык и преподавайте спокойно на эстонском“ — разговоры в пользу бедных. Любой хоть немного понимающий специфику преподавания в школе человек понимает: русскому педагогу выучить язык для того, чтобы на нем преподавать русским детям — это если не дико, то, по крайней мере, довольно странно. Хотя я знаю законы. Но при этом прекрасно понимаю, куда все идет.