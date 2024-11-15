Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia
Новости Эстонии
15.11.2024, 07:00

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Калакаускас: От услуг русских учителей отказываются, и мы оказываемся ненужными — это совершенно очевидно

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Имя Игоря Калакаускаса часто мелькает в медиапространстве — учитель с сорокалетним опытом преподавания в школе часто выступал на различные темы в сфере образования. В связи с переходом на эстонский язык обучения педагог высказывается достаточно резко и категорично, уверяя, что выбранный формат перехода вредит как детям и учителям, так и обществу в целом. RusDelfi поговорил с Игорем о реформе образования и о том, к чему, по мнению педагога, приведет переход.

1 сентября в Фейсбуке вы написали пост: „Впервые в жизни встречаю этот день с чувством безысходности“. Почему именно такой фразой открыли новый учебный год?

Потому что то дело, которым я занимался всю жизнь, в нашей стране оказалось ненужным. Эти разговоры про то, что „вы учите эстонский язык и преподавайте спокойно на эстонском“ — разговоры в пользу бедных. Любой хоть немного понимающий специфику преподавания в школе человек понимает: русскому педагогу выучить язык для того, чтобы на нем преподавать русским детям — это если не дико, то, по крайней мере, довольно странно. Хотя я знаю законы. Но при этом прекрасно понимаю, куда все идет.

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