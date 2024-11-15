БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Калакаускас: От услуг русских учителей отказываются, и мы оказываемся ненужными — это совершенно очевидно

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Имя Игоря Калакаускаса часто мелькает в медиапространстве — учитель с сорокалетним опытом преподавания в школе часто выступал на различные темы в сфере образования. В связи с переходом на эстонский язык обучения педагог высказывается достаточно резко и категорично, уверяя, что выбранный формат перехода вредит как детям и учителям, так и обществу в целом. RusDelfi поговорил с Игорем о реформе образования и о том, к чему, по мнению педагога, приведет переход.
1 сентября в Фейсбуке вы написали пост: „Впервые в жизни встречаю этот день с чувством безысходности“. Почему именно такой фразой открыли новый учебный год?
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