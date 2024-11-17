ФОТО | „1000 дней войны“. В Таллинне прошел антивоенный митинг против российской агрессии в Украине

Тысяча дней войны — это тысяча дней разрушений, боли и горя для Украины и ее народа. Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, многие потеряли своих близких и продолжают терять. Так же эта война негативно сказывается на экономике не только самой Украины, но и европейского региона в целом. Все больше людей чувствуют на себе влияние экономического кризиса, вызванного этой войной, говорят организаторы митинга.

„В самой России любое слово против войны карается безумными сроками заключения. Общество находится под давлением, лишено права на свободное выражение своего мнения. Но несмотря на репрессии и страх, те, кто против войны, не перестают говорить об этом“, — говорит один из организаторов митинга Алексей Павлов.

Организаторы митинга подчеркивают: этот протест не проходит под флагами какой-либо страны или нации. Это акция людей, которые хотят, чтобы их голоса были услышаны. Главная цель — дать возможность обычным людям выразить свою позицию, показать, что они против войны, против политики Путина, ведущей мир к катастрофе.

Митинг 17 ноября — это призыв к лидерам мирового сообщества перестать заигрывать с российским президентом, признать угрозу, которую несёт его режим и принять меры для прекращения агрессии. Каждый из участников этого мероприятия желает одного — мира, свободы, возможности жить, растить детей, заниматься любимым делом и строить планы на будущее.

Организаторы: проект „Европейская Россия“, проект „Помогаем политзекам“, Алексей Павлов, Сана Безменова, Ната Любавская.

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