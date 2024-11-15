Новости Эстонии
15.11.2024, 14:50

Скончался бывший политик и внук Константина Пятса Матти Пятс

 
Матти Пятс
Матти Пятс
ФОТО: Elisabeth Viil

В четверг, 14 ноября, в возрасте 91 года из жизни ушел бывший член Рийгикогу и гендиректор Патентного департамента Эстонии Матти Пятс.

Матти Пятс родился 10 апреля 1933 года. Он являлся членом Конгресса Эстонии и членом Рийгикогу VII созыва. Входил в партию Isamaa.

В 2001 году Пятс выступал в качестве кандидата в президенты от Клуба консерваторов на президентских выборах в Эстонии, однако официально его кандидатура не была выдвинута.

C 28 октября 1992 года по 31 марта 2015 года Пятс работал гендиректором в Патентном департаменте Эстонии.

Матти Пятс является сыном Виктора Пятса и внуком первого президента Эстонской Республики Константина Пятса. В 2000 году он был удостоен ордена Белой звезды III степени.

Прощание с Матти Пятсом состоится 22 ноября в 12 часов в Таллиннской епископской домской церкви (Домском соборе), последнее упокоение он найдет на Метсакальмисту, сообщил его сын Мадис Пятс в социальных сетях.

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