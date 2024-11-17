Почему в Эстонии до сих пор нет приложения для покупки всех необходимых билетов на общественный транспорт? На то есть причины

Общественная дискуссия о создании единой системы продажи билетов на общественный транспорт ведется уже несколько лет. В 2020 году Департамент транспорта приступил к разработке пилотного проекта MaaS X-tee , призванного объединить под одной крышей всех поставщиков услуг общественного транспорта.

Как сказал Delfi Ärileht Йоханн Пеэтре, возглавляющий в Департаменте транспорта отдел планирования мобильности, MaaS X-tee - это платформа обмена данными для транспортных услуг и продажи билетов, которая объединит всех поставщиков услуг общественного транспорта и других услуг мобильности (автобус, поезд, такси, аренда автомобиля и т. д.), что позволит выйти на рынок новому типу услуг, где все необходимые для поездки услуги можно найти в одном месте, а права на проезд можно приобрести, совершив одну сделку.