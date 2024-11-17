Новости Эстонии
17.11.2024, 17:29

Почему в Эстонии до сих пор нет приложения для покупки всех необходимых билетов на общественный транспорт? На то есть причины

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В Таллинне для проезда в общественном транспорте нужна единая проездная карточка, на которую можно положить деньги.
В Таллинне для проезда в общественном транспорте нужна единая проездная карточка, на которую можно положить деньги.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Как было бы замечательно, если бы билеты на общественный транспорт можно было приобрести в одном приложении, а не искать их в трех разных местах. Идея хорошая, однако на пути ее реализации правительство видит множество препятствий.

Общественная дискуссия о создании единой системы продажи билетов на общественный транспорт ведется уже несколько лет. В 2020 году Департамент транспорта приступил к разработке пилотного проекта MaaS X-tee, призванного объединить под одной крышей всех поставщиков услуг общественного транспорта.

Как сказал Delfi Ärileht Йоханн Пеэтре, возглавляющий в Департаменте транспорта отдел планирования мобильности, MaaS X-tee - это платформа обмена данными для транспортных услуг и продажи билетов, которая объединит всех поставщиков услуг общественного транспорта и других услуг мобильности (автобус, поезд, такси, аренда автомобиля и т. д.), что позволит выйти на рынок новому типу услуг, где все необходимые для поездки услуги можно найти в одном месте, а права на проезд можно приобрести, совершив одну сделку.

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