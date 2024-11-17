17.11.2024, 17:29
Почему в Эстонии до сих пор нет приложения для покупки всех необходимых билетов на общественный транспорт? На то есть причины(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Как было бы замечательно, если бы билеты на общественный транспорт можно было приобрести в одном приложении, а не искать их в трех разных местах. Идея хорошая, однако на пути ее реализации правительство видит множество препятствий.
Общественная дискуссия о создании единой системы продажи билетов на общественный транспорт ведется уже несколько лет. В 2020 году Департамент транспорта приступил к разработке пилотного проекта MaaS X-tee, призванного объединить под одной крышей всех поставщиков услуг общественного транспорта.
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