15.11.2024, 14:24
СТОЛИЧНЫЙ БЮДЖЕТ | Таллинн компенсирует повышение земельного налога, снизит плату за место в детском саду и приступит к проектированию трамвайных путей Лийвалайа(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
В пятницу Таллиннская городская управа представила проект городского бюджета на 2025 год. Общая сумма бюджета составляет 1,29 млрд евро, что на 5,7% больше, чем в прошлом году, пишет Delfi Ärileht.
По сравнению с уточненным бюджетом 2024 года в следующем году доходы города вырастут на 3,3%, а расходы - на 2,2%.
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