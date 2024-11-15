СТОЛИЧНЫЙ БЮДЖЕТ | Таллинн компенсирует повышение земельного налога, снизит плату за место в детском саду и приступит к проектированию трамвайных путей Лийвалайа

По сравнению с уточненным бюджетом 2024 года в следующем году доходы города вырастут на 3,3%, а расходы - на 2,2%.

„Общий объем доходов бюджета, согласно планам, составит 1,1 млрд евро, из которых 72% - налоговые поступления“, - говорится в пояснительной записке к бюджету. Основными источниками доходов города являются подоходный налог с физических лиц в размере 745,8 миллиона евро, пособия государства и других институций в размере 175,6 миллиона евро, а также доходы от продажи товаров и услуг муниципальных учреждений в размере 112,3 миллиона евро.