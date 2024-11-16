Эстонские ученые исследуют глину: „С целью создания новых строительных и отделочных материалов“

Таллиннский Технический Университет совместно с Институтом геологии, строительства и архитектуры запустил научный проект, в результате которого планируется сократить дефицит строительных материалов, повысить надежность поставок высококачественных полезных ископаемых, используемых в строительстве, а также в целом способствовать развитию экономики замкнутого цикла. Проект является частью государственной программы научной и развивающей деятельности TemTA.

Нехватка строительных материалов влияет в первую очередь на быстро развивающиеся регионы, такие как Харьюмаа, Тартумаа и Пярнумаа. „Проблемы возникают в связи с интенсивной строительной деятельностью, особенно в сфере инфраструктурного строительства. Кроме того, для достижения климатических целей необходимо сократить выбросы углекислого газа, а объем повторного использования отходов – увеличить. Наша цель заключается в улучшении доступности материалов и в поддержке более устойчивой добыче полезных ископаемых“, — сказал руководитель отдела горного дела и технологий полезных ископаемых Института геологии Эрик Вяли.

Проект сосредоточится на повышение ценности местных ресурсов и разработке альтернативных строительных материалов. „С целью создания новых строительных и отделочных материалов изучаются наличие и свойства глины и других сырьевых материалов, с потенциалом многократного использования, а также возможности их совместного применения с привычными материалами, созданными человеком. Таким образом, мы сможем уменьшить воздействие на окружающую среду со стороны производства и использования строительных материалов“, — пояснил Вяли.

Первые результаты в рамках данного проекта ожидаются осенью 2025 года после проведения полевых работ. По словам Вяли, сейчас изучаются физические и химические свойства различного минерального сырья и на их основе будет составлена база данных.