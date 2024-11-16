Эстонские ученые исследуют глину: „С целью создания новых строительных и отделочных материалов“(7)
Прогнозы показывают, что потребность в строительных материалах в ближайшие годы возрастет. В то же время растут ожидания по части устойчивой добычи и повторного использования минеральных отходов.
Таллиннский Технический Университет совместно с Институтом геологии, строительства и архитектуры запустил научный проект, в результате которого планируется сократить дефицит строительных материалов, повысить надежность поставок высококачественных полезных ископаемых, используемых в строительстве, а также в целом способствовать развитию экономики замкнутого цикла. Проект является частью государственной программы научной и развивающей деятельности TemTA.
Нехватка строительных материалов влияет в первую очередь на быстро развивающиеся регионы, такие как Харьюмаа, Тартумаа и Пярнумаа. „Проблемы возникают в связи с интенсивной строительной деятельностью, особенно в сфере инфраструктурного строительства. Кроме того, для достижения климатических целей необходимо сократить выбросы углекислого газа, а объем повторного использования отходов – увеличить. Наша цель заключается в улучшении доступности материалов и в поддержке более устойчивой добыче полезных ископаемых“, — сказал руководитель отдела горного дела и технологий полезных ископаемых Института геологии Эрик Вяли.
Проект сосредоточится на повышение ценности местных ресурсов и разработке альтернативных строительных материалов. „С целью создания новых строительных и отделочных материалов изучаются наличие и свойства глины и других сырьевых материалов, с потенциалом многократного использования, а также возможности их совместного применения с привычными материалами, созданными человеком. Таким образом, мы сможем уменьшить воздействие на окружающую среду со стороны производства и использования строительных материалов“, — пояснил Вяли.
Первые результаты в рамках данного проекта ожидаются осенью 2025 года после проведения полевых работ. По словам Вяли, сейчас изучаются физические и химические свойства различного минерального сырья и на их основе будет составлена база данных.
В ходе проекта, рассчитанного на четыре с половиной года, планируется совместно с партнерами разработать решения, возможные к применению как в Эстонии, так и за рубежом. „Сотрудничество с учеными и предпринимателями является ключом к поиску устойчивых решений, которые отвечают будущим потребностям строительного сектора и поддерживают ресурсосберегающее развитие. Результаты проекта влияют на экономное и устойчивое использование земных недр, что способствует снижению потребности в добыче нового сырья. Это, в свою очередь, снижает воздействие на окружающую среду и выбросы углекислого газа, поскольку спрос на строительные материалы растет, а изменение регуляций может сделать вскоре прибыльными те решения и идеи, которые сейчас еще экономически не столь выгодны“, — добавил Вяли.
Бюджет проекта „Полезные ископаемые для строительства и минеральные отходы: возможности устойчивой добычи полезных ископаемых и придания ценности экономическому подходу замкнутого цикла в Эстонии“ составляет 1 215 000 евро. Проект финансируется Эстонским научным агентством и является одной из трех тем исследований в рамках TemTA (тематических программ исследований и разработок), реализуемых в Институте геологии. Партнерами проекта являются несколько предприятий, работающих в сфере горнодобывающей промышленности, а также Союз производителей строительных материалов Эстонии и Союз предприятий горнодобывающей промышленности Эстонии.
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