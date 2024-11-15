15.11.2024, 11:40
ВИДЕО | Полиция просит помощи в опознании велосипедиста(3)
Полиция просит помощи в опознании велосипедиста, который въехал в спальном районе Таллинна в автомобиль и скрылся.
В прошлый четверг, 7 ноября, в 11:02 велосипедист врезался в припаркованный на улице Сийли в Таллинне легковой автомобиль Mazda, в результате чего автомобиль получил повреждения.
Велосипедист ехал на темном велосипеде, он был одет в темную одежду и имеет волосы до плеч. С места происшествия велосипедист скрылся.
Полиция просит очевидцев этого инцидента, или людей, которые узнали человека на видео, сообщить об этом по электронной почте siiri.ermann@politsei.ee или телефону 612 5682.
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