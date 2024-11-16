Сийм Каллас про дочь Каю Каллас: она давит, не уступает. Из-за этого у нее много врагов

[...]

Мы не можем не затронуть Каю, вашу дочь. Кая никогда не строила свою карьеру на том, что сейчас делает какой-то шаг, чтобы занять следующее место. Став адвокатом, она ни на грамм не задумывалась о том, чтобы заняться политикой.

Нет, этого она действительно не хотела.

Вы ее тоже не убеждали, она решила это после праздника по случаю вашего 60-летия?

Думаю, да, это был переломный момент. В то время я работал в Брюсселе, но приехал в Эстонию и устроил прием в зале Олеви. Это был очень веселый праздник, люди разгулялись на славу, и в какой-то момент мы большой компанией – в том числе [Андрус] Ансип, [Тоомас Хендрик] Ильвес и другие – перебрались в какой-то ресторан. Забывать есть что (Смеется).

Но Кая выступила там с речью, которая произвела на меня очень хорошее впечатление. Адвокат и должен уметь говорить, но тогда я подумал: „Интересно, а не хочет ли она сменить профиль?“ Но я не говорил с ней об этом. Пришел Ансип и сказал: „Отдай дочь, пусть она приходит к нам баллотироваться“. Я не стал убеждать Каю, но перечислил ей разные риски: в политике неудачи могут быть невероятно болезненными, и если хочешь заниматься политикой, надо иметь в рукаве еще одну карту. У Каи как у адвоката она имелась.

Тень отца все-таки была очень большой?

Да, и, конечно, Каю это очень беспокоило. Но время изменилось. Начав подниматься в космос, она показала мне одну американскую газету и улыбнулась: „Смотри, ситуация изменилась“. Раньше всегда писали, что Кая Каллас – дочь Сийма Калласа, а теперь, что Сийм Каллас — отец Каи Каллас. Это важное различие. (Смеется.) Теперь в важных материалах, которые появляются о Кае, где-то в нижней строке указывают, что ее отец тоже был кем-то. Это ей очень нравится. Тень отца ее очень беспокоила, поэтому я старался себя сдерживать. Конечно, не всегда это получалось.

Какой она руководитель, по вашей оценке?