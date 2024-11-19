„Все, что связано с прилагательным „русский“, становится все более и более токсичным“: эксперт по безопасности о тревожных трендах, которые разобщают общество

Да, в эстонском обществе сейчас более заметны, скажем так, разломы, поскольку стали задаваться разные вопросы про поддержку или неподдержку войны, принятие или непринятие беженцев и оказание помощи Украине. Все эти вопросы на повестке дня не только у политиков - это обсуждают люди в разных социальных группах. И видно, что не все сходятся в одном мнении. Плюс, все, что связано с прилагательным „русский“, становится все более и более токсичным - для некоторых политиков и, скажем так, общественных деятелей легче воспринимать, что если русский, то это связано как-то с Россией. Ну, а, соответственно, все, что связано с Россией - токсично. Бизнес с Россией токсичный, культурные связи, ну и так далее. И это автоматически, к сожалению, тоже переносится на восприятие некоторых русскоязычных жителей здесь, в Эстонии.