19.11.2024, 07:34
„Все, что связано с прилагательным „русский“, становится все более и более токсичным“: эксперт по безопасности о тревожных трендах, которые разобщают общество(3)
ФОТО: Olavi Ruhno
В четверг в Таллинне прошла международная конференция по интеграции, в которой принял участие исполнительный директор Международного центра обороны и безопасности Дмитрий Теперик. RusDelfi поговорил с экспертом о ситуации с интеграцией в Эстонии и причинах разлома в обществе.
По вашему мнению, насколько сейчас эстонское общество разобщено? Если сравнивать ситуацию с 2022 годом.
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