Новости Эстонии
19.11.2024, 07:34

„Имидж IT пошел на спад, нам нужны новые идеи, чтобы объединять людей “: эксперт по безопасности о тревожных трендах, которые разобщают общество

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Анна Тамм
Дмитрий Теперик
Дмитрий Теперик
ФОТО: Olavi Ruhno

В четверг в Таллинне прошла международная конференция по интеграции, в которой принял участие исполнительный директор Международного центра обороны и безопасности Дмитрий Теперик. RusDelfi поговорил с экспертом о ситуации с интеграцией в Эстонии и причинах разлома в обществе.

По вашему мнению, насколько сейчас эстонское общество разобщено? Если сравнивать ситуацию с 2022 годом.

Да, в эстонском обществе сейчас более заметны, скажем так, разломы, поскольку стали задаваться разные вопросы про поддержку или неподдержку войны, принятие или непринятие беженцев и оказание помощи Украине. Все эти вопросы на повестке дня не только у политиков - это обсуждают люди в разных социальных группах. И видно, что не все сходятся в одном мнении. Плюс, все, что связано с прилагательным „русский“, становится все более и более токсичным - для некоторых политиков и, скажем так, общественных деятелей легче воспринимать, что если русский, то это связано как-то с Россией. Ну, а, соответственно, все, что связано с Россией - токсично. Бизнес с Россией токсичный, культурные связи, ну и так далее. И это автоматически, к сожалению, тоже переносится на восприятие некоторых русскоязычных жителей здесь, в Эстонии.

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