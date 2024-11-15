В Таллинне открываются катки. Читайте, кто и когда может кататься бесплатно!

Для столичных школ предусмотрена возможность проводить на катках бесплатные занятия, кроме того, бесплатное посещение катков предоставляется пожилым людям.

„Лучший способ противостоять холодному и темному времени года – это как можно больше времени проводить на свежем воздухе и оставаться активным. Таллиннские катки помогут оставаться в форме и позволят проводить время с друзьями и близкими“, – сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

Катки пользуются большой популярностью среди горожан: в прошлом сезоне четыре катка, принадлежащие городу (в Мустамяэ, Ласнамяэ, Нымме и Старом городе), посетили более 127 000 раз, из которых около 40 000 посещений составили школьные группы.

Для школ на таллиннских катках выделены бесплатные часы для катания с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, необходима предварительная регистрация. Вход для организованных школьных групп бесплатный, при необходимости коньки можно арендовать на месте (платно). Также особое внимание уделено учителям, для которых проводятся курсы по обучению катанию на коньках.

Пожилые жители Таллинна могут бесплатно кататься на коньках по понедельникам, средам и пятницам с 10 до 17 часов. Таллиннские малообеспеченные семьи могут бесплатно кататься на льду раз в месяц на специальных мероприятиях, организованных на городских катках.

Час катания на столичных катках стоит от 6,60 до 9,90 евро, для детей и пожилых действует льготный билет по цене от 4,50 до 6,60 евро. Также продаются сезонные абонементы, предоставляющие неограниченное посещение всех городских катков. Кататься можно на своих коньках, на месте есть прокат коньков от 5 евро.

Услугу на катках, управляемых городом Таллинном, оказывает договорной партнер, выбранный в результате гостендера, – компания HK Hall OÜ. Подробная информация – на сайте https://uisupark.ee/ru/ . Один из крупнейших таллиннских катков расположен в Спортивном центре Пирита, где можно кататься даже тогда, когда на лыжных трассах в Пирита еще недостаточно снега для катания на лыжах. Ледовый каток в Пирита откроется немного позже – 23 ноября. Информацию можно найти на сайте https://piritaspordikeskus.ee/ . Помимо катков, принадлежащих городу, возможность катания на коньках предлагает также каток в квартале Теллискиви в районе Пыхья-Таллинн. Цены и дополнительная информация – на сайте https://telliskivitln.ee/uisuvaljak/ .

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