ГРАФИКИ | Число экономически неактивных людей растет. Что происходит на эстонском рынке рабочей силы?

По сравнению с третьим кварталом прошлого года число занятых увеличилось на 6300 человек. Квартальное снижение на 6500 человек произошло в основном за счет женщин – в третьем квартале работало на 5800 женщин меньше, чем во втором квартале. Число работающих мужчин за этот период сократилось на 700 человек.

„В этом году летний пик рабочей силы пришелся на второй квартал, и к третьему кварталу численность рабочей силы уменьшилась. В результате, в третьем квартале уменьшилось не только число безработных, но и занятых“, – сказала Вассильева.

Аналитик пояснила, что в летние месяцы интерес к работе традиционно увеличивается, особенно среди молодежи, в связи с чем возрастает и уровень участия в рабочей силе, то есть доля людей трудоспособного возраста, которые либо работают, либо хотят работать и ищут работу.

В годовом сравнении уровень безработицы достаточно равномерно увеличился во всех возрастных группах. Среди лиц в возрасте 15–74 лет уровень безработицы составил 7,4%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем в третьем квартале 2023 года.

По сравнению со вторым кварталом текущего года в третьем квартале число безработных сократилось на 1500 человек. Снижение безработицы в предыдущем квартале имело место главным образом среди мужчин и молодых людей в возрасте 15–24 лет. „В этой возрастной группе в третьем квартале было на 2300 безработных меньше, чем во втором квартале, тогда как среди женщин в возрасте 25–64 лет число безработных увеличилось на 2700 человек. Среди мужчин того же возраста безработных стало на 1600 меньше“, – отметила аналитик.

Аналитик Департамента статистики Теа Вассильева пояснила, что по сравнению со вторым кварталом уровень безработицы снизился на 0,2 процентного пункта. „В третьем квартале насчитывалось 56 300 безработных, и с начала года их число постепенно уменьшалось, однако их все же было на 1500 больше, чем в третьем квартале 2023 года“, – сказала она.

По сравнению с третьим кварталом прошлого года число занятых увеличилось в секторе сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства, а также в промышленности и строительстве, но несколько сократилось в секторе услуг. По сравнению со вторым кварталом текущего года число занятых увеличилось только в промышленности и строительстве. В секторе услуг в третьем квартале работало на 16 100 человек меньше, чем во втором квартале.

В годовом сравнении уровень занятости остался на прежнем уровне

В сравнении по регионам в третьем квартале этого года по сравнению с предыдущим кварталом число занятых мужчин в Таллинне увеличилось на 9500, а число занятых женщин уменьшилось на 8600 человек.

„В остальных частях Харьюмаа ситуация была обратной: по сравнению со вторым кварталом занятых мужчин стало на 4700 меньше, а занятых женщин – на 2500 больше. В Центральной и Северо-Восточной Эстонии занятость женщин также увеличилась, в то время как занятость мужчин снизилась. В Южной Эстонии за квартал уменьшилось число занятых мужчин и женщин“, – добавила аналитик.

Годовой рост занятости на 6300 человек произошел за счет женщин, главным образом в Северной Эстонии – в третьем квартале этого года занятых женщин было на 6400 больше, чем в прошлом году, в то время как число занятых мужчин уменьшилось на 100. По сравнению с прошлым годом в Харьюмаа число занятых увеличилось на 7100 человек, а в Ида-Вирумаа — на 2000. В других регионах за год количество занятых сократилась.

В третьем квартале уровень трудовой занятости составил 69,1%, оставшись ровно на том же уровне, что и год назад. За квартал уровень занятости снизился на 0,6 процентного пункта. По регионам наиболее высокий уровень занятости сохраняется в Северной Эстонии, а самый низкий – в Северо-Восточной Эстонии.

Наряду с уменьшением числа безработных и занятых в третьем квартале увеличилось количество людей, находящихся вне рабочей силы, то есть экономически неактивных. В третьем квартале этого года их было на 7900 больше, чем во втором квартале, и на 1700 больше, чем год назад. Уровень участия в рабочей силе составил 74,6%, что на 0,8 процентного пункта ниже, чем во втором квартале, но на 0,1 процентного пункта выше, чем годом ранее.

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