Сийм Каллас об изменении Конституции: это необходимо, но открывает ящик Пандоры

„Это [изменение Конституции], вероятно, необходимо, но при этом опасно, потому что ты открываешь ящик Пандоры. В какой-то момент начнет возникать очень много „хороших“ идей“, — сказал Каллас.

“Рекомендую всем прочитать книгу „Põhiseaduse tulek“ („Приход Конституции“). Конституция не является идеальным вариантом, у ее авторов порой чуть ли не доходило до рукопашной. Возьмем самый важный пример: президента. Одни вообще не хотели иметь президента, а другие хотели, чтобы президент имел полную власть. А теперь не совсем понятно, что вообще должен делать этот президент. Это все из-за того, что авторы Конституции не смогли договориться, и в итоге было решено оставить это место церемониальным“.

Каллас не считает, что Эстонии нужен президент, но народ этого хочет: „И очень хочет. Народу, наверное, нужно что-то символическое“.

„Но вот интересный вопрос, — рассуждает политик. — Например, президенту дано право отклонять законы, но это совершенно не соответствует логике Джона Локка. Потому что: кто отклоняет у нас закон? Один чиновник, о котором мы ничего не знаем. Советник президента, юрист, который, конечно, очень умный человек, но где его легитимность? Откуда он получил свой мандат? Его мандат обусловлен тем, что он был приглашен на работу президентом. США и Англия используют логику Локка, когда одна палата принимает решение, другая его проверяет и так же может отклонить. Был бы у президента Эстонии мандат народа, но и его у него нет. Последние президенты имели, прежде всего, мандат политических лидеров. И тогда на стол попадают очень важные вопросы, как, например, сейчас связанные с избирательным правом. Ведь президент просто смотрит на политическую атмосферу в обществе, и если чувствует, что народ хочет отклонить то или иное, то делает это“.