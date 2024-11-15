15.11.2024, 13:25
„Я должен был совершить три ограбления“. Эстонцы признались, что ограбили два ювелирных магазина во Франции(1)
ФОТО: | Scanpix / Pärnu Postimees
На Корсике во Франции предстали перед судом трое эстонцев, которые, согласно обвинительному заключению, ограбили там два ювелирных магазина в 2016 и 2017 годах. В обоих случаях „добыча“ составила один миллион евро. Обвинение касается еще двух эстонцев. За всем этим стоит русская мафия.
В октябре 2016 года три загримированных человека, говорившие по-английски с восточноевропейским акцентом, вошли в ювелирный магазин Vannucci на Корсике и представились покупателями. Однако вскоре они начали угрожать продавцам пистолетом, после чего грабители разбили стекла витрин и забрали оттуда ценные вещи.
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