„Я должен был совершить три ограбления“. Эстонцы признались, что ограбили два ювелирных магазина во Франции

В обвинительном заключении организатором ограблений назван Рийво Нугис (на фото). Снимок был сделан в 2011 году, когда Нугиса в Пярнумаа обвиняли в том, что он приковал жертву цепями и 42 дня истязал, но суд не счел это правдоподобным и оправдал его.

ФОТО: Ants Liigus | Scanpix / Pärnu Postimees