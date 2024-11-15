ЧП и криминал
15.11.2024, 13:25

„Я должен был совершить три ограбления“. Эстонцы признались, что ограбили два ювелирных магазина во Франции

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В обвинительном заключении организатором ограблений назван Рийво Нугис (на фото). Снимок был сделан в 2011 году, когда Нугиса в Пярнумаа обвиняли в том, что он приковал жертву цепями и 42 дня истязал, но суд не счел это правдоподобным и оправдал его.
В обвинительном заключении организатором ограблений назван Рийво Нугис (на фото). Снимок был сделан в 2011 году, когда Нугиса в Пярнумаа обвиняли в том, что он приковал жертву цепями и 42 дня истязал, но суд не счел это правдоподобным и оправдал его.
ФОТО: Ants Liigus | Scanpix / Pärnu Postimees

На Корсике во Франции предстали перед судом трое эстонцев, которые, согласно обвинительному заключению, ограбили там два ювелирных магазина в 2016 и 2017 годах. В обоих случаях „добыча“ составила один миллион евро. Обвинение касается еще двух эстонцев. За всем этим стоит русская мафия.

В октябре 2016 года три загримированных человека, говорившие по-английски с восточноевропейским акцентом, вошли в ювелирный магазин Vannucci на Корсике и представились покупателями. Однако вскоре они начали угрожать продавцам пистолетом, после чего грабители разбили стекла витрин и забрали оттуда ценные вещи.

Все происходящее длилось минуты три, и мужчины разбежались в разные стороны с награбленным стоимостью почти в миллион евро. Поначалу местная полиция не смогла отследить преступников. Но через полгода в том же районе произошло аналогичное ограбление. На этот раз целью был ювелирный магазин Danesi.

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