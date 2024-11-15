15.11.2024, 10:00
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Дороги скользкие! Осадки в виде снега еще впереди
ФОТО: | Shutterstock
К концу недели погода станет немного более штормовой: в некоторых местах будет сильный ветер, пройдут дождь и мокрый снег. Новая неделя принесет снежные осадки, пишет Maaleht.
В пятницу (15.11) новая зона активного пониженного давления достигнет Норвежского моря и распространится на Скандинавию, но более плотные его осадки до нас пока не дойдут, лишь в отдельных местах может пройти небольшой дождь. Будет дуть сильный юго-западный и западный ветер. Температура воздуха на побережье до +7°С, днем 4..8°С.
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