ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Дороги скользкие! Осадки в виде снега еще впереди

В пятницу (15.11) новая зона активного пониженного давления достигнет Норвежского моря и распространится на Скандинавию, но более плотные его осадки до нас пока не дойдут, лишь в отдельных местах может пройти небольшой дождь. Будет дуть сильный юго-западный и западный ветер. Температура воздуха на побережье до +7°С, днем ​​4..8°С.