Премьер-министр посоветовал патриотам Эстонии получать гражданство ЭР

„Если гражданин через гражданство связан с государством-агрессором, то есть, проще говоря, гражданин России может участвовать в посольстве РФ в постановке, которую путинский режим называет чем-то похожим на избирательную процедуру, то он, наверное, должен понимать, что не может иметь права голоса во внутренних делах Эстонии“, - передает RusERR слова Кристена Михала, сказанные в эфире передачи „Первая студия“ на телеканале ETV.

Премьер не согласился с мыслью о том, что лишение права голоса оскорбит живущих в Эстонии российских и белорусских граждан, которые якобы являются патриотами Эстонии. По его словам, если человек считает себя патриотом Эстонии, то он должен стать ее гражданином, чтобы иметь возможность влиять на выборы в стране: „С гражданством простая история - эти эстонские патриоты должны стать эстонскими гражданами, это самый простой путь“.

По словам Кристена Михала, главный вопрос на данный момент - договориться о формулировке того, как будет отбираться право голоса у граждан стран-агрессоров; вопрос об избирательных правах неграждан, то есть обладателей серых паспортов, также важен, но не должен мешать достижению первой цели. При этом премьер признал, что он сам предпочел бы лишить права голоса и обладателей серых паспортов, поскольку у этих людей уже давно была возможность сделать свой выбор: „Но первая цель все равно заключается в том, чтобы лишить граждан стран-агрессоров права влиять на наши дела. Это главная цель, и это тот компромисс, который сейчас обсуждает парламент. Можно обсудить и вопрос о негражданах, но я бы не стал ставить под угрозу первую цель из-за этих дебатов“.

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