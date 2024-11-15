Самокатчик сбил пешехода, дикое животное спровоцировало столкновение двух авто. Что еще за сутки произошло на дорогах Эстонии?

Вчера в 9:53 на Пярнуском шоссе в Таллинне 42-летняя женщина въехала на автомобиле Peugeot 3008 в Volkswagen Golf, которым управлял 35-летний мужчина. Водителя Volkswagen доставили в больницу.

В 10:47 в волости Козе, Харьюмаа, на 5-м километре дороги Козе - Пурила 23-летний мужчина въехал на фургоне Renault Master в грузовик Mercedes-Benz Actros, за рулем которого находился 60-летний мужчина. Водителя Renault доставили в больницу.

В 12:03 на шоссе Рявала в Таллинне 24-летний мужчина на электросамокате сбил на тротуаре пешехода, 52-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу.

В 16:54 в деревне Лаади волости Хяэдемеэсте, Пярнумаа, по предварительным данным, дикое животное выскочило под колеса автомобиля Dacia Dokker, которым управляла 56-летняя женщина. Чтобы избежать столкновения, Dacia выехала на встречную полосу, где столкнулась со встречным Nissan Qashqai, которым управляла 59-летняя женщина. Водители обоих транспортных средств доставлены в больницу для проверки состояния здоровья.

В 19:47 в Таллинне на остановке Винеэре 41-летний мужчина ехал на электросамокате и упал. Скорая помощь доставила водителя самоката в больницу.

Департамент транспорта напоминает, что к несчастным случаям с пострадавшими приводят различные факторы риска, в том числе употребление алкоголя. Алкоголь придает излишнюю самоуверенность, снижает скорость реакции и координационные способности водителя, ухудшает восприятие скорости, времени и расстояния, и способность их оценивать.

Несмотря на то, что почти все опрошенные в исследованиях оценили вождение в нетрезвом виде как опасное и очень серьезное нарушение правил дорожного движения, некоторые признались, что управляли машиной в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или садились в автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель.

Полиция ловит в среднем 20 пьяных водителей в день. Большую помощь оказывают и люди, замечающие потенциально пьяных водителей. В день поступает около 30 таких уведомлений.

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