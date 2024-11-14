Стало плохо за рулем? Микроавтобус вылетел с дороги, водитель погиб

В 16:19 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что микроавтобус Ford Transit, которым управлял 73-летний мужчина, выехал с дороги в Эльва.

Медики попытались спаси мужчине жизнь, но, к сожалению, он скончался на месте.

„По предварительным данным, причиной съезда с дороги и смерти мужчины стали проблемы со здоровьем, но точные обстоятельства будут выяснены после вскрытия“, - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лутс.

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