Ляэнеметс: для Эстонии лучшим мэром Нарвы была бы Катри Райк

Лидер соцдемов отметил, что при выборе потенциальных партнеров по коалиции команде Катри Райк придется сделать сложный выбор.

„Самым разумным было бы, чтобы избирательный союз Катри Райк смог бы в одиночку создать правящую коалицию, тогда результат был бы гораздо лучше. Разумеется, Социал-демократическая партия не разделяет точку зрения Михаила Стальнухина. У нас категорически разное мнение“, - заявил Ляэнеметс.

„Но беспокойство вызывает и тот факт, что у Центристской партии тоже есть такие политики. Так что, при создании коалиции в Нарве, выбор партнеров одинаковый“, - высказал свою оценку Лаури Ляэнеметс.

„Но лучше всего, в понимании Эстонии, чтобы в Нарве был проэстонский мэр Катри Райк“, - заключил руководитель Социал-демократической партии, аргументировав это тем, что с точки зрения безопасности государство может положиться на Нарву, управляемую Катри Райк.

Как мы сообщали в среду, в Нарве проходят переговоры по созданию новой правящей коалиции. Накануне Райк встретилась с председателем фракции „Нарва“ в Нарвском горсобрании Алексеем Евграфовым (Центристская партия) и нынешним мэром Нарвы Яаном Тоотсом. По словам последнего, целью встречи было обсудить возможности формирования новой коалиции, в которую войдет фракция Райк „Респект“. По словам Тоотса, переговоры ведутся уже несколько недель и сейчас вышли на финишную прямую.

При этом сама Катри Райк сообщила, что параллельно ведет переговоры с Михаилом Стальнухиным. Она намекнула Delfi, что тот, возможно, создаст новую фракцию.

Сейчас городом управляет фракция „Нарва“, которую возглавляет депутат Рийгикогу Алексей Евграфов.

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