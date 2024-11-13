В Нарве грядет смена власти? Катри Райк ведет переговоры с Тоотсом, Евграфовым и Стальнухиным
По словам мэра Нарвы Яана Тоотса (Центристская партия), сегодня вечером в Нарве будет сформирована новая фракция „Центристская партия“ и новая коалиция вместе с бывшим мэром Нарвы Катри Райк (СДПЭ). Райк же в свою очередь утверждает, что ничего пока не решено и что она ведет переговоры еще и с Михаилом Стальнухиным.
Сегодня в полдень Райк встретилась с председателем фракции „Нарва“ в Нарвском горсобрании Алексеем Евграфовым (Центристская партия) и нынешним мэром Нарвы Яаном Тоотсом. По словам последнего, целью встречи было обсудить возможности формирования новой коалиции. „Мы сформируем коалицию с новой фракцией „Центристская партия“, которая будет создана сегодня вечером, и фракцией Райк „Респект“, — сказал Тоотс. По его словам, переговоры ведутся уже несколько недель и сейчас вышли на финишную прямую.