В Нарве грядет смена власти? Катри Райк ведет переговоры с Тоотсом, Евграфовым и Стальнухиным

Сегодня в полдень Райк встретилась с председателем фракции „Нарва“ в Нарвском горсобрании Алексеем Евграфовым (Центристская партия) и нынешним мэром Нарвы Яаном Тоотсом. По словам последнего, целью встречи было обсудить возможности формирования новой коалиции. „Мы сформируем коалицию с новой фракцией „Центристская партия“, которая будет создана сегодня вечером, и фракцией Райк „Респект“, — сказал Тоотс. По его словам, переговоры ведутся уже несколько недель и сейчас вышли на финишную прямую.