Урмас Паэт: ЕС должен ввести жесткие санкции в отношении российского „теневого флота“

По словам заместителя председателя Комитета по иностранным делам Европарламента Урмаса Паэта (Партия реформ), ЕС должен ввести жесткие санкции против перевозящего российские нефтепродукты „теневого флота“. Эти танкеры обеспечивают России поступление денег, которыми финансируется война в Украине.

Несмотря на санкции ЕС, Россия продолжает экспортировать нефиль и нефтепродукты в зарубежные страны, используя для этого старые танкеры, которые зачастую по существу не застрахованы, и их собственников сложно установить. Таким образом Россия избегает экономических ограничений со стороны ЕС и финансирует свою войну в Украине“, - сказал Паэт.

По его словам, следующий пакет антироссийских санкций должен ввести более целенаправленные меры против „теневого флота“, включая судовладельцев и операторов судов, а также их счетов, банков и страховщиков.

Как сказал Паэт, нужно назначать систематические наказания для проходящих через воды ЕС судов, у которых нет страховки. „Кроме того, ЕС должен расширить возможности проверки, в том числе с помощью дронов и спутников, и определить порты, где будут обрабатывать попавшие под санкции суда, перевозящие сырую нефть и природный газ. Незаконный груз следует конфисковывать без выплаты компенсации“, - добавил он.

Паэт также призывает Европейскую службу внешних связей и спецпредставителя ЕС по санкциям связываться с государствами флага судов, которые способствуют деятельности „теневого флота“ России.

„Если классические дипломатические усилия не увенчаются успехом, ЕС должен серьезно пересмотреть свое двустороннее сотрудничество с теми третьими странами, которые помогают России обходить санкции ЕС и тем самым работают против внешней политики ЕС.

„Наше сотрудничество в области развития, программа „Всё, кроме оружия“ и другие инициативы должны быть доступны тем, кто готов сотрудничать с ЕС и по важным вопросам безопасности“, — добавил он.

Подробнее о том, что представляет из себя так называемый российский „теневой флот“ читайте по ссылкам ниже.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить