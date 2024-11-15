Министерство экономики просит разрешить ввозить в Эстонию больше иностранной рабочей силы

Как отметил министр, в эстонской промышленности наконец наметились позитивные сдвиги, обусловленные способностью наших предприятий находить новые рынки за пределами Евросоюза. „В ситуации, когда снизился спрос в Скандинавии, эстонские предприятия упорно работают над поиском новых экспортных рынков. Например, больше всего вырос экспорт товаров в США и Сингапур“, - сказал Delfi Ärileht Эркки Кельдо.

Однако, по словам министра, позитивные изменения могут сдерживаться из-за острой нехватки рабочей силы в отраслях с высокой добавленной стоимостью. На пресс-конференции правительства Кельдо назвал критически важными химическую, машиностроительную и электронную промышленность, а также производство деревянных и металлических конструкций. „Нам потребуется от 50 до 100 инженеров-химиков, технологов пищевой промышленности, инженеров-конструкторов, операторов станков и машин, программистов“, - сказал он, перечисляя конкретные потребности. В качестве одного из решений Минэкономики предложило ввести дифференцированные иммиграционные квоты для определенных профессий. Министерство предлагает внести поправки в Закон об иностранцах, чтобы увеличить квоту на рабочую силу до 1300 иностранных специалистов.

Предлагается установить три основных критерия для иностранной рабочей силы:

Работа должна быть в секторе с высокой добавленной стоимостью.

Зарплата должна быть не ниже средней брутто-зарплаты в Эстонии.

Предприятие должно иметь значительный экспортный оборот.

Как неоднократно подчеркнул Кельдо, план не подразумевает привлечение дешевой рабочей силы. „Чтобы никого не пугать тем, что мы ищем дешевую рабочую силу, критерием будет, конечно, как минимум средняя брутто-зарплата в Эстонии“, - подчеркнул он. Речь идет о 0,1% населения Эстонии, и все эти люди будут проверены службами безопасности“, - заверил министр.