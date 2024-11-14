В Кохтла-Ярве на стройке „по-черному“ работали иностранцы. Полиция выявила нарушение и наказала фирму и работников

В конце лета сотрудники пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры провели проверку одной из строительных компаний Кохтла-Ярве и обнаружили там пять граждан Беларуси и двух граждан Казахстана, у которых не было законно основания для работы в Эстонии. В отношении семи иностранцев было возбуждено производство по делу о проступке и за нарушение Закона об иностранцах каждому из них был назначен штраф в размере 200 евро. Также досрочно было прекращено их пребывание в Эстонии – им были составлены предписания о выезде из страны и применены запреты на въезд в Эстонию сроками от одного до трех лет. После этого иностранцы покинули Эстонию.

Начальник службы миграционного надзора Идаской префектуры Эрик Лийва рассказал, что к ответственности была также привлечена компания, которая предоставила иностранцам возможность незаконно работать в Эстонии. „При этом данная компания и ранее попадалась на похожих нарушениях. В мае прошлого года мы также обнаружили, что конкретная строительная компания позволяла иностранцам нарушать условия работы в Эстонии. В тот раз в отношении компании было возбуждено производство по делу о проступке, в ходе которого компании в качестве наказания был назначен денежный штраф в размере 2000 евро. К сожалению, назначенное наказание не смогло направить руководителей компании на законопослушный путь, и они вновь позволили иностранцам незаконно работать в Эстонии. Мы и в этот раз возбудили в отношении компании производство, в рамках которого компании было назначено денежное взыскание в размере 24 000 евро“, – сказал Лийва.