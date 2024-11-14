В Кохтла-Ярве на стройке „по-черному“ работали иностранцы. Полиция выявила нарушение и наказала фирму и работников
В августе этого года сотрудники миграционной службы Идаской префектуры в ходе проверки одной из действующих в Кохтла-Ярве строительных компаний обнаружили там семь работавших без законного основания иностранцев, которые в последствии были наказаны за нарушение. Также к ответственности была привлечена компания, которая предоставила им возможность работать нелегально.
В конце лета сотрудники пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры провели проверку одной из строительных компаний Кохтла-Ярве и обнаружили там пять граждан Беларуси и двух граждан Казахстана, у которых не было законно основания для работы в Эстонии. В отношении семи иностранцев было возбуждено производство по делу о проступке и за нарушение Закона об иностранцах каждому из них был назначен штраф в размере 200 евро. Также досрочно было прекращено их пребывание в Эстонии – им были составлены предписания о выезде из страны и применены запреты на въезд в Эстонию сроками от одного до трех лет. После этого иностранцы покинули Эстонию.
Начальник службы миграционного надзора Идаской префектуры Эрик Лийва рассказал, что к ответственности была также привлечена компания, которая предоставила иностранцам возможность незаконно работать в Эстонии. „При этом данная компания и ранее попадалась на похожих нарушениях. В мае прошлого года мы также обнаружили, что конкретная строительная компания позволяла иностранцам нарушать условия работы в Эстонии. В тот раз в отношении компании было возбуждено производство по делу о проступке, в ходе которого компании в качестве наказания был назначен денежный штраф в размере 2000 евро. К сожалению, назначенное наказание не смогло направить руководителей компании на законопослушный путь, и они вновь позволили иностранцам незаконно работать в Эстонии. Мы и в этот раз возбудили в отношении компании производство, в рамках которого компании было назначено денежное взыскание в размере 24 000 евро“, – сказал Лийва.
Он добавил, что при трудоустройстве иностранных работников работодатель должен обязательно провести достаточную разъяснительную работу, чтобы трудоустройство людей в Эстонии было законным. „Работодатель должен обязательно быть заинтересован в избежание умышленных и неумышленных правонарушений, а также в улучшении сотрудничества между работодателем и работниками. Разумеется, это и личная ответственность каждого человека, потому что каждый иностранный работник обязан следить за тем, чтобы его пребывание и работа в Эстонии были законными. Однако очевидно, что каждый работодатель должен быть заинтересован в том, чтобы деятельность его иностранных работников соответствовала законам. Таким образом можно быть уверенным, что у компании не возникнет позже проблем с оказанием услуг, что в свою очередь обеспечит надежность в глазах клиентов“, – отметил сотрудник полиции.
Служба пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры регулярно проводит проверки на строительных объектах и в строительных компаниях Ида- и Ляэне-Вирумаа, использующих иностранную рабочую силу. Цель таких проверок - обеспечить, чтобы иностранцы работали законно и были соблюдены права и обязанности сторон, которые исходят из трудового договора и правовых актов Эстонии.
Лийва пояснил, что если какая-нибудь компания или желающий приехать в Эстонию на заработки иностранец не в курсе действующих в нашей стране законов и требований, то в Департаменте полиции и пограничной охраны работают миграционные консультанты, к которым можно обратиться за необходимой информацией. ДППО проводит консультации на тему переезда в Эстонию, учебы, работы и трудоустройства здесь как на эстонском, английском, так и русском языке. Вся необходимая информация доступна на веб-странице www.migrationadvice.ee по телефону 372 612 3500 (пн.-пт. 9.00-15.00), а также по эл. почте migrationadvice@politsei.ee
Письма о незаконной работе можно отправить на адрес migra.vihje@politsei.ee
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